Dartsta yeni sezon 8 Kasım’da başlıyor

Darts Süper Ligi’nde 10, birinci liginde 12 takımın mücadele edeceği 2022-2023 Darts Sezonu, 8 Kasım Salı günü başlayacak

Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu tarafından düzenlenen Darts Süper Ligi ve Darts 1.Ligi fikstür çekimi dün (19 Ekim 2022) yapıldı.

Süper ligde 10, birinci ligde 12 takımın mücadele edeceği 2022-2023 Darts Sezonu, 8 Kasım Salı günü başlayacak.

Darts sezonu 12 takımın mücadele edeceği Darts Birinci Ligi ile start alacak. 10 takımın yer aldığı Darts Süper Ligi’nde ise, ilk hafta maçları 21 Kasım Pazartesi günü oynanacak.

Federasyon lokalinde yapılan kura çekiminde konuşan Darts Federasyonu Asbaşkanı Tansu Tilki, yeni sezonda sporculara, yöneticilere ve hakemlere başarılar diledi.

Gönyeli Spor Kulübü, Lefkoşa Darts Birliği, Girne Avcılık Atıcılık, Yükseliş Hentbol İhtisas, Ozanköy, Cihangir, LEGEND, Gönyeli Darts Birliği ve KKTC Fenerbahçeliler Derneği’nin katılımı ile yapılan kura çekimi sonunda ilk hafta maç programı şöyle:

DARTS BİRİNCİ LİGİ

8 Kasım 2022 Salı

Merit Alsancak Yeşilova- Gönyeli

Lefkoşa Darts Birliği-Taşkınköy

Beyarmudu Belediyesi-Girne Av.At.

Yükseliş Hentbol İhtisas-Düzova

GazimağusaDarts Birliği-MesaryaDarts Birliği

KKTC Fenerbahçeliler Derneği-Ozanköy

DARTS SÜPER LİGİ

21 Kasım 2022 Pazartesi

Cihangir-Cihangir Av.At.B.

Güzelyurt Darts Birliği-LEGEND

Diamond Child-Minareliköy

Gönyeli Darts Birliği-VadiliDarts Derneği

Gönyeli Av.At.K.-Mağusa Kültür Derneği

