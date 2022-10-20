Dartsta yeni sezon 8 Kasım’da başlıyor

Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu tarafından düzenlenen Darts Süper Ligi ve Darts 1.Ligi fikstür çekimi dün (19 Ekim 2022) yapıldı.
Süper ligde 10, birinci ligde 12 takımın mücadele edeceği 2022-2023 Darts Sezonu, 8 Kasım Salı günü başlayacak.
Darts sezonu 12 takımın mücadele edeceği Darts Birinci Ligi ile start alacak. 10 takımın yer aldığı Darts Süper Ligi’nde ise, ilk hafta maçları 21 Kasım Pazartesi günü oynanacak.
Federasyon lokalinde yapılan kura çekiminde konuşan Darts Federasyonu Asbaşkanı Tansu Tilki, yeni sezonda sporculara, yöneticilere ve hakemlere başarılar diledi.
Gönyeli Spor Kulübü, Lefkoşa Darts Birliği, Girne Avcılık Atıcılık, Yükseliş Hentbol İhtisas, Ozanköy, Cihangir, LEGEND, Gönyeli Darts Birliği ve KKTC Fenerbahçeliler Derneği’nin katılımı ile yapılan kura çekimi sonunda ilk hafta maç programı şöyle:
DARTS BİRİNCİ LİGİ
8 Kasım 2022 Salı
Merit Alsancak Yeşilova- Gönyeli
Lefkoşa Darts Birliği-Taşkınköy
Beyarmudu Belediyesi-Girne Av.At.
Yükseliş Hentbol İhtisas-Düzova
GazimağusaDarts Birliği-MesaryaDarts Birliği
KKTC Fenerbahçeliler Derneği-Ozanköy
DARTS SÜPER LİGİ
21 Kasım 2022 Pazartesi
Cihangir-Cihangir Av.At.B.
Güzelyurt Darts Birliği-LEGEND
Diamond Child-Minareliköy
Gönyeli Darts Birliği-VadiliDarts Derneği
Gönyeli Av.At.K.-Mağusa Kültür Derneği
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