Dartsta Süper heyecan sürüyor

Efes Pilsen Darts Süper Liginde beşinci hafta tamamlanırken, Cihangir, Gönyeli Darts Birliği, LEGEND, Minareliköy ve Diamond Child haftayı 3 puanla kapattılar. Liderlik koltuğunda ise averajla Minareliköy bulunuyor

Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu tarafından düzenlenen Efes Pilsen Darts Süper Ligi’ne dün (6 Aralık 2021 Pazartesi) oynanan beşinci hafta maçlarıyla devam edildi.

On iki takımın mücadele verdiği ligin beşinci haftasını Cihangir, Gönyeli Darts Birliği, LEGEND, Minareliköy ve Diamond Child 3 puanla kapattı. Gönyeli Spor Kulübü ve Gönyeli Avcılık Atıcılık Kulübü arasındaki maç 8-8 beraberlikle sonuçlandı.

Minareliköy’ün liderliği ile tamamlanan haftada Cihangir Spor Kulübü sezonun ilk galibiyetini 9-7’lik skorla Lefkoşa Darts Birliği karısında elde etti.

Efes Pilsen Darts Süper Ligi’nin beşinci hafta maçlarında alınan sonuçlar ve oluşan puan durumu şöyle:

Cihangir-Lefkoşa Darts Birliği: 9-7

Gönyeli S.K.-Gönyeli Av.At.K.: 8-8

Güzelyurt Darts Birliği-Gönyeli Darts Birliği: 4-12

Beyarmudu Belediyesi-LEGEND: 7-9

Coşkuner K.S.ve Spor Derneği-Minareliköy: 3-13

Diamond Child -Vadili Darts Derneği: 12-4

EFES PİLSEN DARTS SÜPER LİG PUAN DURUMU

TAKIMLAR O G B M A Y P AV

1.Minareliköy 5 5 0 0 67 13 15 54

2.Diamond Child 5 5 0 0 63 17 15 46

3.Gönyeli Darts Birliği 5 5 0 0 59 21 15 38

4.LEGEND 5 3 1 1 46 34 10 12

5.Vadili Darts Derneği 5 3 0 2 42 38 9 4

6.Coşkuner K.S.ve Spor Derneği 5 2 1 2 37 43 7 -6

7.Gönyeli S.K. 5 1 1 3 35 45 4 -10

8.Gönyeli Av.At.K. 5 1 1 3 25 55 4 -30

9.Lefkoşa Darts Birliği 5 1 0 4 34 46 3 -12

10.Cihangir 5 1 0 4 25 55 3 -30

11.Güzelyurt Darts Birliği 5 0 2 3 25 55 2 -30

12.Beyarmudu Belediyesi 5 0 0 5 22 58 0 -36