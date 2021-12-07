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Gençler Birliği ve Çetinkaya, farkı açıyor

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AKSA Birinci Ligde ilk 2 sırada yer alan lider Larnaka Gençler Birliği ile ikinci Çetinkaya, takipçileri olan puan farkını açmaya başladılar

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Gençler Birliği ve Çetinkaya, farkı açıyor
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AKSA Birinci Ligde ilk 2 sırada yer alan lider Larnaka Gençler Birliği ile ikinci Çetinkaya, takipçileri olan puan farkını açmaya başladılar
 
SFC Dörtyol, Karşıyaka ve Miracle Değirmenlik puan kayıpları yaparlarken, China Bazaar Gençlik Gücü çıkışını sürdürerek bu takımları yakaladı
 
AKSA Birinci Ligde son 2 sırada bulunan Görneç ve Çanakkale haftayı puansız tamamlarlarken, Maraş, İncirli ve Yalova’nın düşüşleri, Bostancı Bağcıl’ın ise çıkışı devam etti
 
AKSA Birinci Lig Gol Krallığı yarışında 14 golle Berkant İstanbul önde giderken, 11 golle Güvenç Sakallıoğlu onu takip ediyor

 
Haftanın Takımı: Bostancı Bağcıl
Bostancı Bağcıl’ın ise çıkışını devam ettirirken, bire bir rakiplerinden İncirli’yi deplasmanda mağlup ederek önemli bir 3 puanı hanesine yazdırdı
 
Haftanın Futbolcusu: Yağış Gençay (Düzkaya)
Düzkaya’nın golcüsü Yağış Gençay, bire bir rakipleri Çanakkale ile oynadıkları maçta 2 gol atarak kritik galibiyetin mimarı oldu
 
Haftanın Teknik Adamı: Davut Kansu (Esentepe)
Davut Kansu göreve geldikten sonra Esentepe’yi toparlarken zorlu Maraş deplasmanında da takımını iyi motive ederek alınan galibiyetin mimarı oldu
 
Haftanın Hakemi: Zekai Töre (Yalova – SFC Dörtyol)
Zekai Töre 90 dakikası çekişmeli geçen ve son anları gerilen Yalova – SFC Dörtyol maçında kartlarını yerinde kullanarak başarılı bir maç çıkardı
 
Haftanın Kare Ası
Cengiz (LGB)
Tugay (MM)
Ümitcan (GG)
İbrahim (Çetinkaya)
 
Haftanın On Biri
Onur (Esentepe)
Uğurcan (Düzkaya)
Cahit (BB)
Mehmet Çiçen (Düzkaya)
Çağdaş (GG)
İrfan (MM)
Cemal (Çetinkaya)
Hüseyin Deynekli (Esentepe)
Serkan (BB)
Sertan (GB)
Hasan Kanlı (GG)
 
  
12. haftada alınan sonuçlar 
Yalova – Dörtyol, 1 – 1
Mormenekşe – Değirmenlik, 2 – 1
Gençler Birliği – Karşıyaka, 1 – 0
Maraş – Esentepe, 2 – 4
Çetinkaya – Yeni Boğaziçi, 5 – 3
Düzkaya – Çanakkale, 3 – 2
Görneç – China Bazaar GG, 0 – 6
İncirli – Bostancı Bağcıl, 2 – 3
 
AKSA 1.Lig Puan Tablosu

 
O G B M A Y AV P
1. L. Gençler Birliği SK 12 9 1 2 16 7 9 28
2. Çetinkaya TSK 12 9 0 3 30 13 17 27
3. SFC Dörtyol SK 12 6 5 1 31 12 19 23
4. Karşıyaka ASK 12 7 2 3 31 16 15 23
5. China Bazaar Gençlik Gücü TSK 12 7 2 3 23 12 11 23
6. Miracle Değirmenlik SK 12 7 1 4 19 13 6 22
7. Esentepe KKSK 12 5 2 5 18 16 2 17
8. Yeniboğaziçi DSK 12 4 5 3 18 17 1 17
9. Mormenekşe GBSK 12 4 5 3 13 17 -4 17
10. Düzkaya KOSK 12 4 2 6 11 18 -7 14
11. Yalova SK 12 3 4 5 13 16 -3 13
12. İncirli SK 12 3 3 6 16 21 -5 12
13. Bostancı Bağcıl SK 12 3 3 6 7 17 -10 12
14. Maraş GSK 12 3 2 7 12 23 -11 11
15. Çanakkale TSK 12 2 2 8 16 24 -8 8
16. Görneç KSK 12 0 1 11 7 39 -32 1
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