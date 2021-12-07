Gençler Birliği ve Çetinkaya, farkı açıyor

AKSA Birinci Ligde ilk 2 sırada yer alan lider Larnaka Gençler Birliği ile ikinci Çetinkaya, takipçileri olan puan farkını açmaya başladılar

Bostancı Bağcıl’ın ise çıkışını devam ettirirken, bire bir rakiplerinden İncirli’yi deplasmanda mağlup ederek önemli bir 3 puanı hanesine yazdırdıDüzkaya’nın golcüsü Yağış Gençay, bire bir rakipleri Çanakkale ile oynadıkları maçta 2 gol atarak kritik galibiyetin mimarı olduDavut Kansu göreve geldikten sonra Esentepe’yi toparlarken zorlu Maraş deplasmanında da takımını iyi motive ederek alınan galibiyetin mimarı olduZekai Töre 90 dakikası çekişmeli geçen ve son anları gerilen Yalova – SFC Dörtyol maçında kartlarını yerinde kullanarak başarılı bir maç çıkardıCengiz (LGB)Tugay (MM)Ümitcan (GG)İbrahim (Çetinkaya)Onur (Esentepe)Uğurcan (Düzkaya)Cahit (BB)Mehmet Çiçen (Düzkaya)Çağdaş (GG)İrfan (MM)Cemal (Çetinkaya)Hüseyin Deynekli (Esentepe)Serkan (BB)Sertan (GB)Hasan Kanlı (GG)Yalova – Dörtyol, 1 – 1Mormenekşe – Değirmenlik, 2 – 1Gençler Birliği – Karşıyaka, 1 – 0Maraş – Esentepe, 2 – 4Çetinkaya – Yeni Boğaziçi, 5 – 3Düzkaya – Çanakkale, 3 – 2Görneç – China Bazaar GG, 0 – 6İncirli – Bostancı Bağcıl, 2 – 3