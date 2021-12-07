Gençler Birliği ve Çetinkaya, farkı açıyor

SFC Dörtyol, Karşıyaka ve Miracle Değirmenlik puan kayıpları yaparlarken, China Bazaar Gençlik Gücü çıkışını sürdürerek bu takımları yakaladı
AKSA Birinci Ligde son 2 sırada bulunan Görneç ve Çanakkale haftayı puansız tamamlarlarken, Maraş, İncirli ve Yalova’nın düşüşleri, Bostancı Bağcıl’ın ise çıkışı devam etti
AKSA Birinci Lig Gol Krallığı yarışında 14 golle Berkant İstanbul önde giderken, 11 golle Güvenç Sakallıoğlu onu takip ediyor
Haftanın Takımı: Bostancı Bağcıl
Bostancı Bağcıl’ın ise çıkışını devam ettirirken, bire bir rakiplerinden İncirli’yi deplasmanda mağlup ederek önemli bir 3 puanı hanesine yazdırdı
Haftanın Futbolcusu: Yağış Gençay (Düzkaya)
Düzkaya’nın golcüsü Yağış Gençay, bire bir rakipleri Çanakkale ile oynadıkları maçta 2 gol atarak kritik galibiyetin mimarı oldu
Haftanın Teknik Adamı: Davut Kansu (Esentepe)
Davut Kansu göreve geldikten sonra Esentepe’yi toparlarken zorlu Maraş deplasmanında da takımını iyi motive ederek alınan galibiyetin mimarı oldu
Haftanın Hakemi: Zekai Töre (Yalova – SFC Dörtyol)
Zekai Töre 90 dakikası çekişmeli geçen ve son anları gerilen Yalova – SFC Dörtyol maçında kartlarını yerinde kullanarak başarılı bir maç çıkardı
Haftanın Kare Ası
Cengiz (LGB)
Tugay (MM)
Ümitcan (GG)
İbrahim (Çetinkaya)
Haftanın On Biri
Onur (Esentepe)
Uğurcan (Düzkaya)
Cahit (BB)
Mehmet Çiçen (Düzkaya)
Çağdaş (GG)
İrfan (MM)
Cemal (Çetinkaya)
Hüseyin Deynekli (Esentepe)
Serkan (BB)
Sertan (GB)
Hasan Kanlı (GG)
12. haftada alınan sonuçlar
Yalova – Dörtyol, 1 – 1
Mormenekşe – Değirmenlik, 2 – 1
Gençler Birliği – Karşıyaka, 1 – 0
Maraş – Esentepe, 2 – 4
Çetinkaya – Yeni Boğaziçi, 5 – 3
Düzkaya – Çanakkale, 3 – 2
Görneç – China Bazaar GG, 0 – 6
İncirli – Bostancı Bağcıl, 2 – 3
AKSA 1.Lig Puan Tablosu
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.
|L. Gençler Birliği SK
|12
|9
|1
|2
|16
|7
|9
|28
|2.
|Çetinkaya TSK
|12
|9
|0
|3
|30
|13
|17
|27
|3.
|SFC Dörtyol SK
|12
|6
|5
|1
|31
|12
|19
|23
|4.
|Karşıyaka ASK
|12
|7
|2
|3
|31
|16
|15
|23
|5.
|China Bazaar Gençlik Gücü TSK
|12
|7
|2
|3
|23
|12
|11
|23
|6.
|Miracle Değirmenlik SK
|12
|7
|1
|4
|19
|13
|6
|22
|7.
|Esentepe KKSK
|12
|5
|2
|5
|18
|16
|2
|17
|8.
|Yeniboğaziçi DSK
|12
|4
|5
|3
|18
|17
|1
|17
|9.
|Mormenekşe GBSK
|12
|4
|5
|3
|13
|17
|-4
|17
|10.
|Düzkaya KOSK
|12
|4
|2
|6
|11
|18
|-7
|14
|11.
|Yalova SK
|12
|3
|4
|5
|13
|16
|-3
|13
|12.
|İncirli SK
|12
|3
|3
|6
|16
|21
|-5
|12
|13.
|Bostancı Bağcıl SK
|12
|3
|3
|6
|7
|17
|-10
|12
|14.
|Maraş GSK
|12
|3
|2
|7
|12
|23
|-11
|11
|15.
|Çanakkale TSK
|12
|2
|2
|8
|16
|24
|-8
|8
|16.
|Görneç KSK
|12
|0
|1
|11
|7
|39
|-32
|1