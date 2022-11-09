Dartsta sezon başladı

İlk haftayı Gönyeli Spor Kulübü, Lefkoşa Darts Birliği, Girne Avcılık Atıcılık, Yükseliş Hentbol İhtisas, Gazimağusa Darts Birliği ve Ozanköy üç puanla kapattı

Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu organize edilen 2022-2023 sezonu birinci lig maçlarıyla başladı. On iki takımın mücadele verdiği Darts 1’inci Ligi’nin ilk hafta maçları dün (8 Kasım 2022 Pazartesi) oynandı. İlk haftayı Gönyeli Spor Kulübü, Lefkoşa Darts Birliği, Girne Avcılık Atıcılık, Yükseliş Hentbol İhtisas, GazimağusaDarts Birliği ve Ozanköy üç puanla kapattı.

YENİ LOKALİ BENLİ AÇTI

Sezonun ilk haftasında Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Benli, Gönyeli Darts Birliği’ne tahsis edilen lokalin açılışını yaptı. Gönyeli Spor Kulübü, Gönyeli Darts Birliği ve Yükseliş Hentbol İhtisas’ın iç saha maçlarında kullanacakları lokalin açılışında konuşan Ahmet Benli, lokalin tüm sporculara ve kulüplere hayırlı olmasını diledi.

Benli, Gönyeli’ye sportif anlamda yatırımlarının devam edeceğinin altını çizerek, yeni sezonda tüm takımlara başarılar diledi.

DAVUTOĞLU’NDAN TEŞEKKÜR

Yükseliş Hentbol İhttisas-Düzova arasında oynanan ilk hafta maçından önce yapılan lokal açılışında kısa bir konuşma yapan Gürtap Davutoğlu şunları söyledi:

“Öncelikle yeni lokalin özelde dartsa genelde ülke sporuna büyük katkı yapacak. Bu olanağı sağlayan Gönyeli Belediyesi’ne darts camiası adına teşekkür ederim. Bugün (dün) başlayacak olan 2022-2023 sezonunda tüm takımlara başarılar dilerim.”

Darts Birinci Ligi’nin ilk hafta maçlarında alınan sonuçlar ve oluşan puan durumu şöyle: Merit Alsancak Yeşilova.-Gönyeli: 4-12

Lefkoşa Darts Birliği-Taşkınköy: 12-4

Beyarmudu Belediyesi-Girne Av.At.S.K.: 0-16

Yükseliş Hentbol İhtisas-Düzova: 9-7

GazimağusaDarts Birliği-MesaryaDarts Birliği: 10-6

KKTC Fenerbahçeliler Derneği-Ozanköy: 7-9

DARTS BİRİNCİ LİG PUAN DURUMU

TAKIMLAR O G B M A Y P AV

1.Lefkoşa Darts Birliği 1 1 0 0 12 4 3 8

2.Gönyeli 1 1 0 0 12 4 3 8

3.Beyarmudu Beldiyesi 1 1 0 0 10 6 3 4

4.Gazimağusa Darts Birliği 1 1 0 0 10 6 3 4

5.Ozanköy 1 1 0 0 9 7 3 2

6.Y.Hentbol İhtisas 1 1 0 0 9 7 3 2

7.Düzova 1 0 0 1 7 9 0 -2

8.KKTC Fenerbahçeliler D. 1 0 0 1 7 9 0 -2

9.Girne Av.At.ve S.K. 1 0 0 1 6 10 0 -4

10.Mesarya Darts Birliği 1 0 0 1 6 10 0 -4

11.Merit A.Yeşilova 1 0 0 1 4 12 0 -8

12.Taşkınköy 1 0 0 1 4 12 0 -8

