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Darts 1’inci Ligi’nde 2’nci devre başladı

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On iki takımın mücadele verdiği ligin ikinci devresine Gönyeli, Lefkoşa Darts Derneği Beyarmudu Belediyesi, Yükseliş Hentbol İhtisas, GazimağusaDarts Birliği ve KKTC Fenerbahçeliler Derneği 3 puanla girdi.

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Darts 1’inci Ligi’nde 2’nci devre başladı
Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu tarafından düzenlenen Darts Birinci Ligi’nde ikinci devre dün (Ocak 2023 Salı) oynanan 12’nci hafta karşılaşmalarıyla başladı.
On iki takımın mücadele verdiği ligin ikinci devresine Gönyeli Spor Kulübü, Lefkoşa Darts Derneği Beyarmudu Belediyesi, Yükseliş Hentbol İhtisas, GazimağusaDarts Birliği ve KKTC Fenerbahçeliler Derneği 3 puanla girdi.    
Darts Birinci Ligi’nin 12’inci hafta maçlarında alınan sonuçlar ve oluşan puan durumu şöyle: 
Gönyeli S.K.-Merit Alsancak Yeşilova S.K.: 13-3
Taşkınköy S.K.-Lefkoşa Darts Birliği: 7-9
Girne Av.At.S.K.-Beyarmudu Belediyesi: 3-13
Düzova S.K.-Yükseliş Hentbol İhtisas S.K.: 4-12
MesaryaDarts Birliği -GazimağusaDarts Birliği: 7-9
Ozanköy S.K.-KKTC Fenerbahçeliler Derneği: 7-9
 
DARTS BİRİNCİ LİG PUAN DURUMU                                             
TAKIMLAR                        O         G         B         M        A         Y         P         Av.
1.Gönyeli S.K.                       12        11        1          0          137      55        34        82
2.Beyarmudu Belediyesi        12        10        2          0          134      58        32        76
3.Lefkoşa Darts Birliği          12        8          3          1          113      79        27        34
4.Gazimağusa Darts Birliği    12        8          1          3          109      83        25        26
5.Yükseliş Hentbol İhtisas     12        6          3          3          104      88        21        16
6.Girne Av.At.ve S.K.           12        6          1          5          101      91        19        10
7.KKTC Fenerbahçeliler D.   12        4          1          7          85        107      13        -22
8.Ozanköy S.K.                      12        3          2          7          85        107      11        -22
9.Düzova S.K.                                    12        3          2          7          76        116      11        -40
10.Taşkınköy S.K.                  12        3          0          9          82        110      9          -28
11.Mesarya Darts Birliği        12        1          1          10        67        125      4          -58
12.Merit Alsancak Yeşilova   12        0          1          11        59        133      1          -74
 
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