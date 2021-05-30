Yüzleri güldüren gerileme

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre KKTC'de son 24 saatte yapılan test sayısı 6193 olup, 6'sı yerel 11 pozitif vakaya rastlanırken, 26 kişi taburcu edildi.
Pozitif vakalardan 5 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olup, bu süre içinde gözetim altında bulunmaktaydılar. 6 kişi ise yerel vakadır.
Yerel vakaların 4 kişisi Lefkoşa, 2 kişisi ise Girne Bölgesi'ndendir.
Vakaların bölgelere göre dağılımı şöyle
Lefkoşa Balıkesir-1 / Surlariçi-1/ Kaymaklı-2
Girne Girne Merkez- 2
30 Mayıs 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 6193
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 11
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 5
Yerel Vaka Sayısı: 6
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 26
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.211.071
Toplam Vaka Sayısı: 7215
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 6931
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 251
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 22
Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 213
Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 14
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 33
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 2
Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 285
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 74
Güvende Kal Genel tablo
Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 2388
Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 6428
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