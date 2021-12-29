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Yerel vaka sayısı 200 sınırını geçti

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Yerel vaka sayısı 200 sınırını geçti
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Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre KKTC'de son 24 saatte yapılan test sayısı 17.050  olup, 223'ü yerel 247 pozitif vakaya rastlanmış, 201 kişi taburcu edilmiştir. 

1 kişi yurt dışından ülkemize gelmiştir. 23 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 223 kişi ise yerel vakadır. 

80 kişi Lefkoşa, 61 kişi Girne, 49 kişi Gazimağusa, 11 kişi Güzelyurt, 11 kişi İskele, 11 kişi Lefke Bölgesi'ndendir. 

29 Aralık 2021 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 17.050 

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 247 

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :  1 

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 23 

Yerel Vaka Sayısı: 223 

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 201 

Bugün Kaybedilen Hasta:  

Yapılan Toplam Test Sayısı: 4.670.195 

Toplam Vaka Sayısı: 35.011 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 32.643 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 2232  

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 49 

Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 2172  

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 138    

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 11  

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 3458 

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar 

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 411  
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 354 

Güvende Kal Genel tablo 

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 5666 

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 103506
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