“Vakalardaki artış, BA.2 kaynaklı”

Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Dr. Oygar, vaka artışına yüksek bulaşıcılığa sahip Omicron varyantının alt türü olan BA.2’nin yol açtığını söyledi. Oygar, vaka sayılarının ileriki günlerde düşmesini beklediklerini ifade etti





Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Dr. Düriye Deren Oygar, koronavirüste küresel vaka artışına paralel olarak ülkede görülen vaka artışına, “yüksek düzeyde” bulaşıcılığa sahip Omicron varyantının alt türü olan BA.2’nin yol açtığını söyledi.

Oygar, son zamanlarda ülkede Kovid-19 vakalarında gözlemlenen artışla ilgili Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) açıklamalarda bulunarak, “Dünyada, daha bulaşıcı olan Omicron varyantının BA.2 olarak adlandırılan alt tipine bağlı olarak vakalar arttı. Ülkemizde de vakalardaki artış buna paralellik gösterdi” dedi.

BA.2’nin tespit edilmesi için laboratuvarda özel cihaz olmasını gerektirdiğini belirten Dr. Oygar, BA.2’nin ülkede tespit edilmesi için gerekli altyapı çalışmalarının başlatıldığını ve önümüzdeki haftalarda bu çalışmaların tamamlanmasıyla BA.2’nin tespitinin yapılabileceğini bildirdi.

Oygar, şu an ülkede Omicron’un hâkim varyant olduğunu, vakaların yüzde 96’sının Omicron kaynaklı olduğunu da açıkladı.

Omicron’un alt tipi BA.2’nin daha bulaşıcı olduğunu ancak ağır seyretmediğini belirten Oygar, Kovid-19 önlemlerinin sıkılaştırılmasının gündemde olmadığını söyledi. Oygar, “(Önlemlerde) Ne gevşetmeye ne de sıkılaştırmaya gidilecek, ancak takipte kalmaya devam edeceğiz” dedi.

Oygar, BA.2’ye karşı korunmada aşılanma ve kapalı alanlarda maske takmanın önemine işaret etti.

Dr. Oygar, “Omicron’un daha hızlı bulaşan BA.2 alt türünden dolayı dünyada birçok ülkede, vakalarda artış gözlemlendi. Ülkemizde ve Güney’de de vakalar artış gösterdi. Ancak bu artışa rağmen hastalık ağır seyretmediği için şu an için hastane yükü artırmıyor. BA.2, çok daha hızlı bulaşıyor ancak ağır geçmiyor. Bilim insanları bu varyantı takip etmektedir” diye konuştu.

Daha bulaşıcı olan BA.2’ye karşı özellikle aşılanma ve kapalı alanlarda maske takma gibi bireysel önlemlerin önemine işaret eden Dr. Oygar, “Kişiler aşı yaptırarak ve kapalı ortamlarda maske takarak kendilerini korumalıdırlar. Elimizde bu iki silah var. Hastalık daha hızlı bulaşıyor ancak daha hafif seyrediyor. Dünya genelinde muhtemelen bu hastalığa karşı bağışıklık daha hızlı artacak” dedi.

Dr. Oyar, ülkede vaka sayılarında görülen hızlı artış ışığında Kovid-19 tedbirleri kapsamında ülkeye girişlerde uygulanan önlemlerin sıkılaştırılmasını söz konusu olup olmadığına ilişkin bir soruyu yanıtında, “En önemli kriter hastaneye yatış olduğu için Bulaşıcı Hastalılar Üst Komitesi ve Enfeksiyon Kontrol Komitesi ülkeye girişlerde sıkılaştırma düşünmüyor. Gevşetmeye de gidilmeyecek sıkılaştırmaya da gidilmeyecek. Ancak takipteyiz” ifadelerini kullandı.

Oygar, Kovid-19 pozitif vaka sayılarının ileriki günlerde düşmesini beklediklerini ifade ederek, havaların ısınmasıyla birlikte insanların kapalı ortamlar yerine dış mekanlarda bulunacak olmasının bunda etkili olmasını beklediklerini söyledi.

