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Glütensiz Beslenenlere Özel: Glütensiz Çikolatalı Sufle Tarifi

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Glütensiz sufle olur mu demeyin, oluyor hem de çok lezzetli oluyor! Sadece bir kaç malzemeyle çok kısa bir sürede hazırlayabileceğiniz bu çikolatalı glütensiz sufle tarifine bayılacaksınız. Çölyak hastaları ve glütensiz beslenenler için müthiş bir tarif geliyor!

Glütensiz Beslenenlere Özel: Glütensiz Çikolatalı Sufle Tarifi



Glütensiz Çikolatalı Sufle Tarifi

Glütensiz Çikolatalı Sufle Tarifi

Malzemeler:

  • 2 adet yumurta

  • 80 gr bitter çikolata

  • 50 g tereyağı

  • 3 yemek kaşığı toz şeker

  • 3 yemek kaşığı pirinç unu

Üstüne:

  • Pudra şekeri

  • Çilek (isteğe bağlı)

Glütensiz Sufle Nasıl Yapılır?

1. İlk olarak fırın 220 dereceye ayarlanarak çalıştırılır.

2. Teflon tavada tereyağı ve çikolata kısık ateşte eritilir.

3. Eridikten sonra ocaktan alınarak pirinç unu ilave edilir ve karıştırılır.

4. Ardından yumurtalar ve şeker iyice köpürünceye kadar çırpılır.

5. Çikolatalı pirinç unu karışımı yumurtalara ilave edilerek tekrar çırpılır.

6. Hazırlanan hamur yağlanmış sufle kaplarına boşaltılır.

7. Sıcak fırında 7 dk pişmeye bırakılır. (çok dikkatli olun, fazla pişirirseniz kek olur!)

8. Suflelerin üzerine pudra şekeri ve varsa çilekle süsleyerek servis edebilirsiniz.

Sadece bir kaç dakikanızı alacan bu tarifle çikolata krizinizi doya doya bastırabilirsiniz. Glütensiz tatlı tarifleri arayanlar mu tarifi kaçırmayın!


 

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