Vaka sayısı gerilemiyor

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre KKTC'de son 24 saatte yapılan test sayısı 19.078 olup, 388 pozitif vakaya rastlanmış, 319 kişi taburcu edilmiştir.



163 kişi Lefkoşa, 94 kişi Girne, 94 kişi Gazimağusa, 17 kişi Güzelyurt, 8 kişi İskele, 12 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.



14 Mart 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;



Bugün Yapılan Test Sayısı: 19.078



Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 388



Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :



Yerel Vaka Sayısı: 388



İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 319



Bugün Kaybedilen Hasta:



Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.103.256



Toplam Vaka Sayısı: 73.741



İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 69.857



Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 3682



Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 32



Karantinadaki Vaka Sayısı : 3643



Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 204



Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 7



Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 747



Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar



Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 212

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 222



Güvende Kal Genel tablo



Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 1912



Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 135859