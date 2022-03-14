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Gönyeli efsane başkanını kaybetti

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Gönyeli efsane başkanını kaybetti
Gönyeli Spor Kulübü’nün ilk başkanlarından olan tanınmış insanlarından emekli eğitimci, Erbay Raman hayatını kaybetti.
Uzun yıllar Gönyeli Spor Kulübü başkanlığı yapan ve Gönyeli Kulübü’ne önemli başarılar yaşatarak efsaneleşen Erbay Raman’ın vefatı Gönyeli ve spor camiasında üzüntüyle karşılandı.
Öte yandan CTP Genel Başkanı Tufan Erhüran, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Gönyeli'nin efsanevi simalarından sevgili Erbay Raman'ı kaybettik. Çok üzgünüm. Ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı ve sabır dilerim..." ifadelerine yer verdi.
 
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