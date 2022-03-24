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Fenerbahçe'den şok kadro dışı kararı

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Fenerbahçe'den şok kadro dışı kararı
Fenerbahçe Kulübü'nde Mesut Özil ve Ozan Tufan'ı kadro dışı bırakma kararı alındı.
Kulüp tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Bilgilendirme
Futbol A Takımı oyuncularımız Mesut Özil ve Ozan Tufan, alınan karar gereği kadro dışı bırakılmışlardır.
Kamuoyuna duyurulur.
Fenerbahçe Spor Kulübü" 
Her iki futbolcu da son olarak İttifak Holding Konyaspor mücadelesinde süre almışlardı.
Ligin ilk yarısını kiralık olarak Watford'da geçiren Ozan Tufan, devre arasında Fenerbahçe'ye dönmüştü.
Geçtiğimiz sezonun Ocak ayında sarı-lacivertli ekibe katılan Mesut Özil bu sezon 26 maça çıkmış, 13 maçı ise sakatlık problemleri nedeniyle kaçırmıştı.
 
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