Test sayısı düştü, vaka sayısı yine arttı

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, KKTC'de son 24 saatte yapılan test sayısı 11.704 olup, 340 pozitif vakaya rastlanırken, 2 kişi hayatını kaybetti.



Pozitif vakaların 143 kişisi Lefkoşa, 53 kişisi Girne, 95 kişisi Gazimağusa, 17 kişisi Güzelyurt, 20 kişisi İskele, 12 kişisi Lefke Bölgesi'ndendir.



12 Nisan 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;



Bugün Yapılan Test Sayısı: 11.704



Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 340



Bugün Kaybedilen Hasta: 2



Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.573.777



Toplam Vaka Sayısı: 91.051



İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 86.884



Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 3939



Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 38



Karantinadaki Vaka Sayısı : 3873



Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 230



Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 6



Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 539