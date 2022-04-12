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Test sayısı düştü, vaka sayısı yine arttı

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Test sayısı düştü, vaka sayısı yine arttı
Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, KKTC'de son 24 saatte yapılan test sayısı 11.704 olup, 340 pozitif vakaya rastlanırken, 2 kişi hayatını kaybetti.

Pozitif vakaların 143 kişisi Lefkoşa, 53 kişisi Girne, 95 kişisi Gazimağusa, 17 kişisi Güzelyurt, 20 kişisi İskele, 12 kişisi Lefke Bölgesi'ndendir. 

12 Nisan 2022 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 11.704 

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 340  
    
Bugün Kaybedilen Hasta: 2 

Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.573.777   
      
Toplam Vaka Sayısı: 91.051             

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 86.884               

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 3939   
      
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 38     

Karantinadaki Vaka Sayısı : 3873  

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 230         

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 6          

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 539 
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