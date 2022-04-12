Test sayısı düştü, vaka sayısı yine arttı

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, KKTC'de son 24 saatte yapılan test sayısı 11.704 olup, 340 pozitif vakaya rastlanırken, 2 kişi hayatını kaybetti.
Pozitif vakaların 143 kişisi Lefkoşa, 53 kişisi Girne, 95 kişisi Gazimağusa, 17 kişisi Güzelyurt, 20 kişisi İskele, 12 kişisi Lefke Bölgesi'ndendir.
12 Nisan 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 11.704
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 340
Bugün Kaybedilen Hasta: 2
Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.573.777
Toplam Vaka Sayısı: 91.051
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 86.884
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 3939
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 38
Karantinadaki Vaka Sayısı : 3873
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 230
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 6
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 539
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