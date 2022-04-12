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Güney'de vaka sayısı düşüyor

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Güney'de vaka sayısı düşüyor

Güney Kıbrıs’ta toplam vaka 460 bini geçti! Güney Kıbrıs’ta günlük yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tablosu açıklandı.

Güney Kıbrıs’ta covid 19’dan iki kişinin hayatını kaybettiği son 24 saat içerisinde yapılan 66 bin 930 test neticesinde bin 692 yeni vaka saptandı.

Rum Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, hayatını kaybeden kişilerin 81 ve 88 yaşındaki iki kadın olduğu ve 31’inin durumu kritik olmak üzere 188 kişinin hastanede tedavi gördüğü kaydedildi.

Bugünkü vakalarla birlikte pandeminin başından bu yana toplam 461 bin 369 vaka tespit edildi, toplam ölüm sayısı da 982’ye yükseldi.

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