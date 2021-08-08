Test sayısı düştü, vaka sayısı düşmedi

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre KKTC'de son 24 saatte yapılan test sayısı 10.534 olup, 105'i yerel 128 pozitif vakaya rastlanırken, 130 kişi taburcu edildi. Pozitif vakaların 3 kişisi yurt dışından hava yolu, 1 kişisi deniz yolu ile ülkemize gelirken, 19 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olup bu süre içinde gözetim altında bulunmaktaydılar. 105 kişi ise yerel vakadır.

Yerel vakalardan 39 kişi Lefkoşa, 38 kişi Girne, 25 kişi Gazimağusa, 3 kişi İskele Bölgesi'ndendir.

Vakaların bölgelere göre dağılımı şöyle:

Lefkoşa - Lefkoşa Merkez-4 / Metehan-2/ Cihangir-4/ Çağlayan-3/ Terminal-1/ Yenikent-3/ Hamitköy-1/ Haspolat-1/ Gönyeli-4/ Değirmenlik-1/ Demirhan-1/ K.Kaymaklı-5/ Köşklüçiftlik-1/ Ortaköy-1/ Yılmazköy-1/ Taşkınköy-1/ Alayköy-1/ Yakındoğu Bulvarı-2/ Yenişehir-1/ Kızılbaş-1

Girne - Girne Merkez-14 / Alsancak-2/ Esentepe-3/ Şirinevler-1/ Aşağı Girne-3/ Karaoğlanoğlu-7/ Yukarı Girne-1/ Ozanköy-1/ Doğanköy-1/ Boğazköy-1/ Tepebaşı-1/ Lapta-3

Gazimağusa - Gazimağusa Merkez-7/ Akdoğan-2/ Vadili-2/ Baykal-1/ Kurudere Köyü- 1/ Sakarya-1/ Serdarlı-1/ Beylerbeyi-2/ Maraş-1/ Tatlısu-1/ Türkmenköy-1/ Yeniboğaziçi-5 İskele - İskele Merkez-2/ Sınırüstü-1

8 Ağustos 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 10.534

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 128

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 4

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 19

Yerel Vaka Sayısı: 105

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 130

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 2.077.026

Toplam Vaka Sayısı: 12.575

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 10.956

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 1577

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 54

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 1428

Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 88

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 42

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 7

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 811