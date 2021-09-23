Taburcu sayısı yükseldi, vaka sayısı geriledi

Sağlık Bakanlığı tarafından verilen bilgiye göre KKTC'de son 24 saatte yapılan test sayısı 16.233 olup, 45'i yerel 71 pozitif vakaya rastlanırken, 1 kişi hayatını kaybetti, 87 kişi ise taburcu edildi. Pozitif vakalardan 2 kişi yurt dışından gelirken, 24 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olup bu süre içinde gözetim altında bulunmaktaydılar. 45 kişi ise yerel vakadır.

Yerel vakaların 16 kişisi Lefkoşa, 11 kişisi Girne, 13 kişisi Gazimağusa, 1 kişisi Güzelyurt, 3 kişisi İskele, 1 kişisi ise Lefke Bölgesi'ndendir.

23 Eylül 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 16.233

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 71

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 2

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 24

Yerel Vaka Sayısı: 45

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 87

Bugün Kaybedilen Hasta: 1

Yapılan Toplam Test Sayısı: 2 .785.371

Toplam Vaka Sayısı: 19.038

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 17.852

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 1111

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 50

Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 1054

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 77

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 7

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 4086