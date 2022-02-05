Pozitif vakaların yarısı Lefkoşa'dan

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, KKTC'de son 24 saatte yapılan test sayısı 15.281 olup, 476 pozitif vakaya rastlanırken,1 kişi vefat etti, 602 kişi taburcu edildi.
Pozitif vakaların 230 kişisi Lefkoşa, 106 kişisi Girne, 73 kişisi Gazimağusa, 41 kişisi Güzelyurt, 16 kişisi İskele, 10 kişisi Lefke Bölgesi'ndendir.
5 Şubat 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 15.281
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 476
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :
Yerel Vaka Sayısı: 476
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 602
Bugün Kaybedilen Hasta: 1
Yapılan Toplam Test Sayısı: 5.459.229
Toplam Vaka Sayısı: 58.057
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 52.734
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 5148
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 66
Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 5072
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 177
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 10
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 165
Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 471
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 454
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.