Pozitif vakaların yarısı Lefkoşa'dan

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, KKTC'de son 24 saatte yapılan test sayısı 15.281 olup, 476 pozitif vakaya rastlanırken,1 kişi vefat etti, 602 kişi taburcu edildi.

Pozitif vakaların 230 kişisi Lefkoşa, 106 kişisi Girne, 73 kişisi Gazimağusa, 41 kişisi Güzelyurt, 16 kişisi İskele, 10 kişisi Lefke Bölgesi'ndendir.

5 Şubat 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 15.281

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 476

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :

Yerel Vaka Sayısı: 476

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 602

Bugün Kaybedilen Hasta: 1

Yapılan Toplam Test Sayısı: 5.459.229

Toplam Vaka Sayısı: 58.057

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 52.734

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 5148

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 66

Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 5072

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 177

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 10

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 165

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 471

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 454