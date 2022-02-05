Ocak’ı eskileri yıktı

Aksa Süper Lig ekibi Türk Ocağı’nın devre arasında yollarını ayırdığı futbolcuları Ertaç, Bilal ve Remzi yeni takımları Mesarya ile çıktıları karşılaşmada attıkları gollerle eski takımlarını yıkan futbolcular oldu

Stad: Paşaköy 100. Yıl Stadı

Hakemler: Serkan Şimşek, Cem Öksüzoğluları, Burak Mandıralı

Mesarya: Hasan, Orhan, Bilal, Mustafa(Cem), Sinan, Okan(Hüseyin), Kadir(Abdullah), İbrahim(Oğuzhan), Candy(Salahi), Ertaç, Remzi

Türk Ocağı:Hüseyin, Ali, Mehmet(Can), Yunus, Olgun, İlker, Cevdet(Şükrü), İsmet(Eren), Doğukan(Turgut), İbrahim.

Goller: Dk. 13 Pen ve Dk .35 Ertaç, Dk. 47 Okan, Dk 58 Bilal, Dk. 64 Remzi (Mesarya), Dk. 16 Mehmet Uçar (Türk Ocağı)



Aksa Süper Lig’in 17. Haftasında Mesarya konuk ettiği Türk Ocağı’nın devre arasında Ocak’la yollarını ayırarak Mesarya’ya transfer olan futbolcuları Ertaç, Bilal ve Remzi’nin golleriyle 5-1 gibi farklı skorla mağlup etti.

Her iki takımında hızlı başladığı karşılaşmada Mesarya öne geçen taraf oldu.

Dk. 13 Mesarya’nın kazandığı penaltıyı kullanan Ertaç golünü atarak 1-0 öne geçirdi.

Dk. 16 Bu kez Türk Ocağı takımının kazandığı penaltı atışında topun başına geçen Mehmet Uçar topu ağlara göndererek skor 1 -1 yaptı.

Dk. 35 Mesarya atağında Ertaç, Türk Ocağı defansından sıyrılarak güzel bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 2-1

İlk devre Mesarya’nın 2-1 üstünlüğünde tamamlandı.

İkinci devreye hızlı başlayan Mesarya takımı golü de erken buldu.

Dk. 47 Mesarya atağında Türk Ocağı ceza sahasında topla buluşan Okan topu ağlara gönderdi. 3-1

Dk. 58 Mesarya’nın kazandığı korner atışında ceza sahasına yapılan ortada iyi yükselen Bilal güzel bir kafa vuruşyla topu ağlara gönderdi. 4 -1

Dk. 64 Hızlı gelişen Mesarya atağında topla son olarak buluşan Remzi güzel bir vuruşla topu ağlara göndererek maçın skorunu belirledi. 5-1.

