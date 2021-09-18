Pozitif vaka sayısında düşüş hızlandı

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte yapılan 19 bin 761 testle 55'i yerel, 80 pozitif vakaya rastlandığını açıkladı.

4 kişinin yurt dışından geldiği, 21 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olup, bu süre içinde gözetim altında bulunduğu kaydedildi.

Yerel vakaların 18’i Lefkoşa, 20’si Girne, 12’si Gazimağusa, 3’ü İskele, 1’i Güzelyurt, 1’i Lefke’den.

18 Eylül 2021 Covid-19 genel durumu şöyle:

“Bugün yapılan test sayısı 19 761.

Bugün saptanan pozitif vaka sayısı 80.

Ülke dışından gelen vaka sayısı 4.

Karantinada pozitifleşen temaslı vaka sayısı 21.

Yerel vaka sayısı 55.

Iyileşip bugün taburcu edilen hasta sayısı 100.

Yapılan toplam test sayısı 2 695 568.

Toplam vaka sayısı 18 651.

Iyileşip toplam taburcu edilen vaka sayısı 17 020.

Tedavisi devam eden vaka sayısı 1559.

Pandemi merkezindeki hasta sayısı 63.

Merkezi karantinadaki vaka sayısı 1488.

Toplam kaybedilen hasta sayısı 74.

Yoğun bakımda yatan hasta sayısı 8.

Ülke genelinde bugün yapılan aşı miktarı 252.

