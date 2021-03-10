Pozitif vaka sayısı yeniden tırmanışa geçti

Sağlık Bakanlığı yaptığı açıklamada Son 24 saatte yapılan test sayısının 5743 olup, 22'si yerel 34 pozitif vakaya rastlandığını, 30 kişinin ise taburcu edildiğini belirtti.

Pozitif vakalardan 5 kişinin hava yolu ile ülkemize geldiği, 7 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olup bu süre içinde gözetim altında bulunmaktaydılar. 22 kişi ise yerel vakadır.

Pozitif vakaların 16 kişisi Lefkoşa, 3 kişisi Girne, 3 kişisi ise Gazimağusa Bölgesi'nden olduğu bildirildi.

Vakaların bölgelere göre dağılımı şöyle:

Lefkoşa Gönyeli-8 / Lefkoşa Merkez- 1/ Ortaköy-4 / K.Kaymaklı-1 / Haspolat-2

Girne Girne Merkez- 2 / Beylerbeyi-1

Gazimağusa Gazimağusa Merkez-2 / Güvercinlik-1

10 Mart 2021 Covid-19 genel durumu şöyle:

Bugün Yapılan Test Sayısı: 5743

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 34

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 5

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 7

Yerel Vaka Sayısı: 22

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 30

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 601. 958

Toplam Vaka Sayısı: 3698

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 3315

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 359

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 74

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 283

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 24

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 2