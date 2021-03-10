Güney'de tehlike çanları

Güney Kıbrıs’ta son 24 saat içerisinde yeni tip koronavirüs nedenli 2 can kaybı meydana geldi, 415 pozitif vaka saptandı.

Rum Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, bugün meydana gelen 2 can kaybı ile koronavirüs nedenli toplam can kayıpları 235'e yükseldi. Hayatını kaybedenlerin 58 ve 76 yaşlarında 2 kadın olduğu belirtildi.

Son 24 saatte yapılan 34 bin 79 testten 415'i pozitif çıkarken toplam vaka sayısı 38 bin 65 oldu.

Bugün itibarıyla hastanede tedavi gören hasta sayısının 165, durumu ciddi olanların sayısının da 30 olduğu açıklandı.