Orhon’un oğlu da pozitif çıktı

Şehit Ecvet Yusuf’un kızı, eğitimci Nilgün Ecvet Orhon, geçtiğimiz günlerde Yaşlı Bakım Evi’nde çıkan korona virüsten annesi ve anneannesinin de yakalandığını duyurmasının ardından dün yaptığı paylaşımda ise oğlu Ulaç Ecvet Sağduyu’nun da korona virüs pozitif olduğunu duyurdu.



Eğitimci Nilgün Orhon’un paylaşımının tamamı şu şekilde:

“Anneannem-annem derken şimdi da canım, yaşam kaynağım Eco’m pozitif. Hastaneye gitti, çağırdılar. Öyle üzgünüm ki. Artık bir şey hissetmiyorum, dondum ve çok yoruldum. Umarım hafif geçirir evladım”



