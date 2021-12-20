Novavax Avrupa Birliği'nden onay aldı

Novavax Inc.’in geliştirdiği ve Avrupa’da ilk protein bazlı aşı olma özelliğini taşıyan Kovid-19 aşısı Avrupa otoritelerinden onay aldı.

Nuvaxovid isim aşının Avrupa İlaç Ajansı tarafından tavsiye edildiği belirtildi. Aşının onayı için Avrupa Konseyi’nin acil onay vermesi bekleniyor.

Söz konusu karar Dünya Sağlık Örgütü’nün aşının acil kullanımı için onay vermesi sonrasında geldi.

Aşı, pandeminin başında Trump yönetiminden en büyük mali desteklerden birini almasına rağmen üretimde yaşanan sorunlar nedeniyle aylarca gecikme yaşayan Novavax aşısının hatırlatma aşısı olarak kullanılacak.

Pfizer Inc. ve Moderna Inc. gibi muadillerine kıyasla aşının ticari versiyonunda yaşanan gecikme Şubat’ta tepe noktasını gören şirket hisselerinin ağır darbe almasına neden olmuştu.

Novavax hisseleri New York Borsasında seans öncesi işlemlerde yüzde 11’lik bir yükseliş kaydetti.

Maryland merkezli şirketin geliştirdiği aşı koronavirüsün dikenli proteinini taklit etmek suretiyle bağışıklık sistemini uyararak vücudu gerçek virüse karşı hazırlıyor. 3 hafta arayla iki doz yapılmasını gerektiren aşının buzdolabı sıcaklığında korunabilmesi bazı RNA aşılarına kıyasla lojistik konusunda önemli bir avantaj sağlıyor.

45000 kişinin katıldığı 2 ana araştırmanın sonuçlarına göre aşı Kovid-19’un bulaşmasını önlemede etkili olduğu gözlendi. Meksika ve ABD’de yapılan ilk araştırmanın sonuçlarına göre gerçek aşının verildiği katılımcılarda ikinci dozdan 7 gün sonra semptomatik Kovid-19 vakalarına, plasebo doz alanlara oranla yüzde 90,4 daha az rastlandı. İngiltere’de yapılan ikinci araştırmada ise aşının etkinliği benzer şekilde yüzde 89,7 olarak gözlendi.