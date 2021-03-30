Mağusa bölgesinde yerel vaka patladı

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte yapılan test sayısı 7850 olup, 33'ü yerel 57 pozitif vakaya rastlanırken, 1 kişi hayatını kaybetti, 47 kişi ise taburcu edildi.

Pozitif vakalardan 1 kişi hava yolu ile ülkemize gelirken, 23 kişi ise daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olup bu süre içinde gözetim altında bulunmaktaydılar, 33 kişi ise yerel vakadır.

Yerel vakalardan 13 kişi Lefkoşa, 17 kişi Gazimağusa, 3 kişi Girne Bölgesi'nden olduğu bildirildi.

Vakaların bölgelere göre dağılımı şöyle:

Lefkoşa Lefkoşa Merkez- 5/ K.kaymaklı-3 / Gelibolu-1 / Ortaköy-1/ Yenişehir-2 / Surlariçi-1

Girne Lapta-3

Gazimağusa Gazimağusa Merkez -3 / Yeniboğaziçi- 1/ Maraş-4/ Sakarya-3 / Larnaka Yolu- 1/ Baykal-1/ Karakol-2 / Karakeşli Bölgesi- 1/ Kaliland Bölgesi-1

30 Mart 2021 Covid-19 genel durumu şöyle:

Bugün Yapılan Test Sayısı: 7850

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 57

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 1

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 23

Yerel Vaka Sayısı: 33

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 47

Bugün Kaybedilen Hasta: 1

Yapılan Toplam Test Sayısı: 739.515

Toplam Vaka Sayısı: 4369

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 3924

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 419

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 90

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 327

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 26

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 2