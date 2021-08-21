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Koronavirüs bir can daha aldı

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Koronavirüs bir can daha aldı
Koronavirüs ülkemizden can almaya devam ediyor. Son günlerde yaşanan koronavirüsten ölümlere  bir yenisi daha eklendi. 19 Ağustos 2021 tarihinde Acil Durum Hastanesi’nde tedavisine başlanan, 21 Ağustos 2021 tarihinde yoğun bakıma alınan bir erkek şahıs daha hayatını kaybetti. Bu ölümle birlikte koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 47'ye yükseldi.
Sağlık Bakanlığı şu açıklamayı yaptı:
Covid-19 tanısıyla 19 Ağustos 2021 tarihinde Acil Durum Hastanesi’nde tedavisine başlanan, 21 Ağustos 2021 tarihinde yoğun bakıma alınan 95 yaşında (erkek) M.Y Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetmiştir. Merhuma Allah'tan rahmet, tüm ailesine başsağlığı ve sabırlar dileriz.
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