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Oğuz ile Ertuğruloğlu, Fenerbahçe maçındaydı

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Oğuz ile Ertuğruloğlu, Fenerbahçe maçındaydı
KKTC Fenerbahçeli İş İnsanları Derneği üyeleri ve davetli bakanlar Fenerbahçe’nin, HJK Helsinki ile oynadığı maçı tribünde birlikte izledi.
Fenerbahçe’nin,UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Finlandiya temsilcisi HJK Helsinki'yi ağırladığı maçta dernek üyeleri ve bakanlar Dursun Oğuz ile Tahsin Ertuğruloğlu maçı birlikte izlediler.
KKTC Maliye Bakanı Dursun Oğuz ve aynı zamanda dernek kurucu üyesi olan KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, derneğin davetlisi olarak maçı birlikte izledi. Bakanlara dernek başkan vekili Ercan İbrahimoğlu refakat etti.
 
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