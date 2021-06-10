Karantinada pozitifleşen sayısı patladı

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre KKTC’de son 24 saatte yapılan test sayısı 9230 olup, 7'si yerel 20 pozitif vakaya rastlanırken, 1 kişi hayatını kaybetti, 69 kişi taburcu edildi.
Pozitif vakalardan 3 kişi hava yolu ile ülkemize gelirken, 10 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olup bu süre içinde gözetim altında bulunmaktaydılar. 7 kişi ise yerel vakadır.
Yerel vakaların 3 kişisi Lefkoşa, 1 kişisi Girne, 1 kişisi Gazimağusa, 2 kişisi ise Lefke Bölgesi'ndendir.
Vakaların bölgelere göre dağılımı şöyle:
Lefkoşa - K.Kaymaklı-1 / Alayköy-1/ Yenişehir-1
Girne- Lapta-1
Gazimağusa -Nergisli-1
Lefke -Gemikonağı-2
10 Haziran 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 9230
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 20
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 3
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 10
Yerel Vaka Sayısı: 7
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 69
Bugün Kaybedilen Hasta: 1
Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.300.449
Toplam Vaka Sayısı: 7493
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 7230
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 229
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 26
Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 197
Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 4
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 34
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 2
Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 287
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 253
Güvende Kal Genel tablo
Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 2640
Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 9685
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