Günlük vaka sayısında düşüş sürüyor

Ssağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre KKTC'de son 24 saatte yapılan test sayısı 12.913 olup, 39 pozitif vakaya rastlandı.
Pozitif vakaların 14 kişisi Lefkoşa, 6 kişisi Girne, 12 kişisi Gazimağusa, 7 kişisi ise Güzelyurt Bölgesi'ndendir.
16 Mayıs 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 12.913
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 39
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.919.686
Toplam Vaka Sayısı: 94.453
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 93.775
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 443
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 7
Karantinadaki Vaka Sayısı : 435
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 237
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 1
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı :193
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.