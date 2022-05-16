Günlük vaka sayısında düşüş sürüyor

Ssağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre KKTC'de son 24 saatte yapılan test sayısı 12.913 olup, 39 pozitif vakaya rastlandı.

Pozitif vakaların 14 kişisi Lefkoşa, 6 kişisi Girne, 12 kişisi Gazimağusa, 7 kişisi ise Güzelyurt Bölgesi'ndendir.



16 Mayıs 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 12.913

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 39

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.919.686

Toplam Vaka Sayısı: 94.453

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 93.775

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 443

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 7

Karantinadaki Vaka Sayısı : 435

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 237

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 1

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı :193