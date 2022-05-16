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Günlük vaka sayısında düşüş sürüyor

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Günlük vaka sayısında düşüş sürüyor
Ssağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre KKTC'de son 24 saatte yapılan test sayısı 12.913 olup, 39 pozitif vakaya rastlandı. 
Pozitif vakaların 14 kişisi Lefkoşa, 6 kişisi Girne, 12 kişisi Gazimağusa, 7 kişisi ise Güzelyurt Bölgesi'ndendir. 

16 Mayıs 2022 Covid-19 genel durumu şöyle; 
Bugün Yapılan Test Sayısı: 12.913  
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 39        
Bugün Kaybedilen Hasta: 
Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.919.686      
Toplam Vaka Sayısı: 94.453                     
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 93.775                               
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 443          
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 7     
Karantinadaki Vaka Sayısı : 435           
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 237           
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 1 
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı :193
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