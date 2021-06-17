Girne'de vaka sayısı gerilemiyor

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, KKTC'de son 24 saatte yapılan test sayısı 9640 olup, 27'si yerel 28 pozitif vakaya rastlanırken, 26 kişi taburcu edildi. Pozitif vakalardan 1 kişi hava yolu ile ülkemize gelirken, 27 kişi ise yerel vakadır. Yerel vakalardan 4 kişi Lefkoşa, 16 kişi Girne, 3 kişi Gazimağusa, 4 kişi İskele Bölgesi'nde tespit edildi.
Vakaların bölgelere göre dağılımı şöyle:
Lefkoşa - Haspolat-1 / Metehan-2/ Minareliköy-1
Girne - Girne Merkez- 12 / Yukarı Girne-2 / Aşağı Girne-1/ Karaoğlanoğlu-1/
Gazimağusa -Gazimağusa Merkez-1 / Kaleiçi-1/ Sakarya-1
İskele- Makenzi -3 / İskele Merkez-1
17 Haziran 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 9640
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 28
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 1
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı:
Yerel Vaka Sayısı: 27
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 26
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.361.223
Toplam Vaka Sayısı: 7695
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 7374
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 287
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 22
Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 248
Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 16
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 34
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 1
Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 420
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 221
Güvende Kal Genel tablo
Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 2885
Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 12.333
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