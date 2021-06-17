Girne'de vaka sayısı gerilemiyor

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, KKTC'de son 24 saatte yapılan test sayısı 9640 olup, 27'si yerel 28 pozitif vakaya rastlanırken, 26 kişi taburcu edildi. Pozitif vakalardan 1 kişi hava yolu ile ülkemize gelirken, 27 kişi ise yerel vakadır. Yerel vakalardan 4 kişi Lefkoşa, 16 kişi Girne, 3 kişi Gazimağusa, 4 kişi İskele Bölgesi'nde tespit edildi.

Vakaların bölgelere göre dağılımı şöyle:

Lefkoşa - Haspolat-1 / Metehan-2/ Minareliköy-1

Girne - Girne Merkez- 12 / Yukarı Girne-2 / Aşağı Girne-1/ Karaoğlanoğlu-1/

Gazimağusa -Gazimağusa Merkez-1 / Kaleiçi-1/ Sakarya-1

İskele- Makenzi -3 / İskele Merkez-1

17 Haziran 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 9640

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 28

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 1

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı:

Yerel Vaka Sayısı: 27

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 26

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.361.223

Toplam Vaka Sayısı: 7695

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 7374

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 287

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 22

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 248

Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 16

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 34

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 1

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 420

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 221

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 2885

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 12.333