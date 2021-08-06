Gazimağusa bölgesinde vaka sayılarında ürküten yükseliş

Sağlık Bakanlığı tarafından verilen bilgiye göre KKTC'de son 24 saatte yapılan test sayısı 16.517 olup, 93'ü yerel 113 pozitif vakaya rastlanırken, 116 kişi taburcu edildi. Pozitif vakalardan 2 kişi yurt dışından hava yolu ile ülkemize gelirken, 18 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olup bu süre içinde gözetim altında bulunmaktaydılar. 93 kişi ise yerel vakadır. Yerel vakalardan 24 kişi Lefkoşa, 33 kişi Girne, 32 kişi Gazimağusa, 2 kişi İskele, 2 kişi ise Güzelyurt Bölgesi'ndendir.

Vakaların bölgelere göre dağılımı şöyle:

Lefkoşa - Lefkoşa Merkez- 2/ Haspolat-1/ Hamitköy-3/ Gönyeli-3/ Demirhan-1/ Göçmenköy-1/ K.Kaymaklı-3 / Ortaköy-2/ Yılmazköy-2/ Taşkınköy-2/ Alayköy-1/ Surlariçi-1/ Metehan-1/ Meriç-1

Girne - Girne Merkez-13 / Karakum-1/ Karaoğlanoğlu-3/ Yukarı Girne-1/ Doğanköy-2/ Zeytinlik-2/ Dikmen-2/ Alsancak-3/ Kaşgar-1/ Ağırdağ-1/ Çatalköy-2/ Boğazköy-1/ Taşkent-1

Gazimağusa - Gazimağusa Merkez-11/ Akdoğan-1/ İncirli-1/ Vadili-1/ Kaleiçi-1/ Gülseren-1/ Anadolu-1/ Korkuteli-1/ Karakol-1/ Sakarya-1/ Baykal-4/ Maraş-3/ Tatlısu-2 / Dumlupınar-1/ Yeniboğaziçi-2

İskele - Sipahi-1/ Ziyamet-1

Güzelyurt - Güzelyurt Merkez-2

6 Ağustos 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 16.517

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 113

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 2

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 18

Yerel Vaka Sayısı: 93

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 116

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 2.050. 739

Toplam Vaka Sayısı: 12.290

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 10.717

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 1533

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 55

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 1372

Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 100

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 40

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 6

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 4186

