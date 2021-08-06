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Hamitköy yakınlarında zincirleme kaza

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Hamitköy yakınlarında zincirleme kaza
Lefkoşa - Mağusa anayolunun Hamitköy girişine yakın olan Genç Yem Sanayi yakınlarında saat 20.30 sıralarında zincirleme kaza meydana geldi.
Dört aracın karıştığı zincirleme kazada yaralıların olduğu bildirildi.
Ayrıntılar az sonra...
 
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