Hamitköy yakınlarında zincirleme kaza

Lefkoşa - Mağusa anayolunun Hamitköy girişine yakın olan Genç Yem Sanayi yakınlarında saat 20.30 sıralarında zincirleme kaza meydana geldi.
Dört aracın karıştığı zincirleme kazada yaralıların olduğu bildirildi.
Ayrıntılar az sonra...
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