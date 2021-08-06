Hamitköy yakınlarında zincirleme kaza

Lefkoşa - Mağusa anayolunun Hamitköy girişine yakın olan Genç Yem Sanayi yakınlarında saat 20.30 sıralarında zincirleme kaza meydana geldi.

Dört aracın karıştığı zincirleme kazada yaralıların olduğu bildirildi.

Ayrıntılar az sonra...

