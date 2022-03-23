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DSÖ, erken açılan ülkeleri yerden yere vurdu

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Birleşmiş Milletler bünyesinde çalışmalarını sürdüren Dünya Sağlık Örgütü'nün Avrupa Bölge Direktörü Hans Kluge düzenlediği basın toplantısında, yasakları erken kaldıran ülkeleri yerden yere vurdu.

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DSÖ, erken açılan ülkeleri yerden yere vurdu

 

 2019 yılının sonundan beri bütün dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını devam ederken, birçok ülke normalleşmeye başladı… Maske ve mesafe kurallarının gevşetildiği, karantina süreçlerinin ise kısaldığı bir dönemde basın toplantısı düzenleyen Dünya Sağlık Örgütü’nün Avrupa Direktörü Hans Kluge çok sert ifadeler kullandı.

Son dönemde Birleşik Krallık, İrlanda, Yunanistan, Fransa, İtalya ve Almanya’da corona virüsü vaka sayılarının arttığına dikkat çeken Kluge, “Bu ülkeler corona virüsü kısıtlamalarını vahşice kaldırdı” dedi. Dünya Sağlık Örgütü’nün verilerine göre Şubat ayının son haftasında bölgede toplam vaka sayısı 4.9 milyonken şu an ise son 7 günde ortalama vaka sayısı 5.4 milyon olarak kayıtlara geçti. Dünya Sağlık Örgütü, 12.400’den fazla insanın geçen hafta Covid-19’dan öldüğünü de duyurdu.

Kluge, Avrupa’da pandeminin gidişatı ile ilgili de iyimser olduğunu söyleyerek, kış aylarının bitmesi, Omicron varyantının önceki varyantlara göre daha hafif olması ve aşılama oranlarının artmasıyla birlikte umudunun arttığını söyledi.

Fakat Kluge halen insanların corona virüsüne bağlı sebeplerle öldüğüne dikkat çekerek, “Sonuçta virüs hepimizi birçok kez şaşırttığı için nasıl biteceğini söylemek zor” dedi.

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