AstraZeneca aşılarının  yapımına 6 yerde devam edilecek

Sağlık Bakanlığı, 40 yaş ve üzerindeki kişilere AstraZeneca aşılarına gösterilen yoğun talep üzerine 3 merkezde daha AstraZeneca aşılarının yapımına devam edileceğini açıkladı.

Açıklamada, bugünden itibaren Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde (13.00-15.30) saatleri arasında Girne Akçicek Hastanesi'nde (08.30-14.00) saatleri arasında ve Gazimağusa Devlet Hastanesi'nde (13.00-16.00) saatlerine ek olarak Cengiz Topel Devlet Hastanesi, Değirmenlik Sağlık Merkezi ve Çamlıbel Sağlık Merkezi'nde 09.00 -13.00 saatlerinde AstraZeneca aşısı yapılacağı bildirildi.

Yapılan düzenlemeyle 40 yaş üzeri kisilere AstraZeneca aşısı yapılan merkez sayısı altıya çıkmış olduğu kaydedildi.