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AstraZeneca aşılarının  yapımına 6 yerde devam edilecek

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AstraZeneca aşılarının  yapımına 6 yerde devam edilecek

Sağlık Bakanlığı, 40 yaş ve üzerindeki kişilere AstraZeneca aşılarına gösterilen  yoğun talep üzerine  3 merkezde daha AstraZeneca aşılarının  yapımına devam edileceğini açıkladı.

Açıklamada, bugünden itibaren Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde  (13.00-15.30) saatleri arasında Girne Akçicek Hastanesi'nde (08.30-14.00) saatleri arasında ve Gazimağusa Devlet Hastanesi'nde (13.00-16.00) saatlerine  ek olarak  Cengiz Topel Devlet   Hastanesi, Değirmenlik Sağlık Merkezi ve Çamlıbel Sağlık Merkezi'nde  09.00 -13.00 saatlerinde AstraZeneca aşısı yapılacağı bildirildi.

Yapılan düzenlemeyle 40 yaş üzeri kisilere AstraZeneca aşısı yapılan merkez sayısı  altıya çıkmış olduğu kaydedildi.

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