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Aşılama 12-18 yaş arasına iniyor

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Aşılama 12-18 yaş arasına iniyor

Sağlık Bakanı Üstel, 12-18 yaş arasındaki vatandaşların aşılanmasının pazartesi günü başlayacağını duyurdu

Sağlık Bakanı Dt.Ünal Üstel, Dünya Sağlık Örgütü’nün tavsiyesi dikkate alınarak 12-18 yaş arası gençlere pazartesi gününden itibaren Biontech aşısının salınmaya başlanacağını açıkladı.

Üstel, 12-18 yaş arası gençlerin Biontech aşısı dışında da aşı merkezinde var olan aşılardan salınabileceğini vurguladı.

12-18 yaş arası gençlerin aşılanması için Yakın Doğu Üniversitesi’nin ülke genelindeki aşı merkezleri ile anlaşma yapıldığını söyleyen Sağlık Bakanı Üstel, bu yaş grubunda yaklaşık 20 bin vatandaşın olduğunu belirtti.

Üstel, şu anda 70 yaş üzeri yapılan üçüncü doz aşılamanın pazartesinden itibaren 55 yaş üzerine salınmaya başlanacağını da duyurdu.

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