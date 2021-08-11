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AB'den KKTC'ye 40 bin doz AstraZeneca aşısı daha

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AB'den KKTC'ye 40 bin doz AstraZeneca aşısı daha

KKTC'ye 40 bin doz daha AstraZeneca aşı geldi.

Sağlık Komitesi Eşbaşkanı Cenk Soydan’dan alınan bilgiye göre, aşılar, Metehan sınır kapısında BM yetkililerinden teslim alındı.  

Bugün teslim alınan aşılarla birlikte, AB’den toplam 21 bin 50 doz Pfizer/BioNTech, 108 bin 700 doz AstraZeneca ve 29 bin doz Johnson&Johnson olmak üzere toplam 158 bin 850 doz aşı gelmiş oldu.

Türkiye’den ise KKTC’ye bugüne kadar 340 bin Sinovac ve 10 bin 530 Pfizer/BioNTech marka olmak üzere 350 bin 530 doz aşı gönderildi.

TAK’a açıklama yapan Sağlık Komitesi Eşbaşkanı Cenk Soydan, önümüzdeki hafta yeni aşıların gelmesinin beklendiğini de belirtti.

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