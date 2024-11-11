20 Temmuz 1974 Barış Harekatı döneminde Türkiye Cumhuriyeti’nin Başbakanı olan ve gerçekleştirilen bu harekat ile Kıbrıs’ta Türklüğün devamını sağlayan, Kıbrıs’a barışı ve huzuru getiren , Rum-Yunan ikilisinin Megali-İdea hayalleri çerçevesinde yer alan Enosis hayallerine, Kıbrıs Türk halkına yapılan katliamlara hele bir dur diyen, bölücü terör örgütü elebaşının yakalanmasına kadar çok sayıda tarihi olayda baş aktör olan ve de 5 Kasım 2006’da vefat eden Türkiye Cumhuriyeti eski Başbakanı Bülent Ecevit’i, vefatının 18. Yıl dönümünde bir kez daha saygı ile anıyoruz.

Gerilere dönüp bakacak olursak; Bülent Ecevit, 12 Eylül Darbesi sonrası diğer bütün partilerin ileri gelenleriyle birlikte 10 yıl siyaset yasakları kapsamına alındı. Siyasal yasağı devam ederken Bülent Ecevit’in eşi Rahşan Ecevit’in başkanlığında Demokratik Sol Parti (DSP) kuruldu. Bülent Ecevit, 1987 yılında yapılan referandumla siyasal yasağı kaldırılınca DSP’nin başına geçti. 1987 Türkiye genel seçimlerinde partisinin milletvekili çıkaramaması üzerine aktif siyasetten ve genel başkanlıktan ayrılacağını açıkladı. Ancak, 1989’da aktif siyasete dönen Bülent Ecevit; 1999’da kurulan DSP-MHP-ANAP koalisyonunda yeniden Başbakanlık koltuğuna oturdu.

Başbakan Bülent Ecevit, 20 Temmuz 1974 tarihinde Kıbrıs Barış Harekatı’nı; 14 Ağustos 1974 tarihinde ise “Ayşe Tatile Çıksın” parolasıyla 20 Temmuz Barış Harekatının 2. Aşamasını başlatmıştır. 1999’da PKK’nın Kurucusu Abdullah Öcalan’ın Kenya’da yakalanarak Türkiye’ye getirilmesini sağlamıştır.

Bülent Ecevit’in başında bulunduğu hükümet, harekat sonrası Türkiye’ye uygulanan ambargolara karşı direnişiyle de akıllarda yer etti. Bülent Ecevit, 1977’de bir azınlık hükümeti kurdu fakat güven oyu alamadı. Partisinin TBMM’de çoğunluğu bulunmamasına rağmen 1978’de bazı bağımsız üyelerin ve küçük partilerin katkısıyla hükümet kuran Bülent Ecevit’in başbakanlığı 21 ay sürdü.

Bülent Ecevit, 12 Eylül 1980 darbesinden sonra , askeri yönetime karşı çıkışları nedeniyle üç kez hapse mahkum edildi. Bülent Ecevit’in siyasal haklarından yoksun bırakıldığı dönemde eşi Rahşan Ecevit tarafından Demokratik Sol Parti (DSP) kuruldu. 1987’deki halk oylamasıyla siyasi yasağı alamayınca bu görevden alındı.

DSP, 1994 seçimlerinden sonra solun en büyük partisi konumuna geldi. Bülent Ecevit, DTP ve ANAP ile kurulan hükümette Başbakan Yardımcısı, daha sonraki DSP-DYP-ANAP azınlık hükümetinde de Başbakan oldu.

Bülent Ecevit’in, 11 Ocak 1999-28 Mayıs 1999 tarihleri arasında Başbakanlık yaptığı 56. Hükümet döneminde bölücü terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan, Kenya’da yakalanarak Türkiye’ye getirildi..

..Bülent Ecevit, 1999 seçimleri sonrasında DSP’nin MHP ve ANAP ile koalisyonu sonucu kurulan 57. Hükümetin Başbakanlığını yürüttü. 2000 yılındaki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde üniversite mezunu olmaması nedeniyle Cumhurbaşkanlığı’na aday olamamış, koalisyon partilerinin bu hükmü değiştirme teklifini ve kendisine Cumhurbaşkanlığı teklifi getirmesini ise teşekkür ederek reddeden Bülent Ecevit, 2004 yılında yapılan 6. Olağan Kurultay ile aktif siyaseti bıraktı.

Bülent Ecevit, saldırılarda ölen Yücel Özbilgin’in 19 Mayıs 2006’daki cenazesine katılmasının ardından ayni gece fenalaştı ve beyin kanaması geçirdi. Uzun süre, yoğun bakımda kaldı. Bu sırada kendisi için tutulan ziyaretçi yazıları kaldırım defteri adıyla anılıyor. Bülent Ecevit, bitkisel hayata girdikten 172 gün sonra 5 Kasım 2006 Pazar günü Türkiye saati ile saat 22.40’da Gülhane Askeri Tıp Akademisi’nde dolaşım ve solunum yetmezliği sonucu vefat etti..

..Bülent Ecevit, 18 Mayıs 2006’da geçirdiği beyin kanamasının ardından tedavi altına alındı. Yaklaşık 6 ay boyunca tedavi gören ve yoğun bakımda kalan Bülent Ecevit , 5 Kasım 2006’da 81 yaşında solunum yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti.

9 Kasım’da yapılan kanun değişikliğinin ardından 11 Kasım 2006’da devlet mezarlığına defnedilen Bülent Ecevit’in Cenaze Törenine , o zamana dek eşi nadir görülen bir kalabalık katıldı. Anavatanımızın dört bir yanından ve başta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olmak üzere pek çok ülkeden insan Bülent Ecevit’e son borçlarını ödemek ve onu sonsuzluğa uğurlamak için başkent Ankara’ya akın etti..

Türkiye’nin dört bir yanından ve başta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olmak üzere dünyanın dört bir yanından cenaze törenine 5 Cumhurbaşkanı ve siyasetçiler katıldı. Kocatepe Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Devlet Mezarlığına doğru yola çıkan Bülent Ecevit’in naaşını Türk halkı göz yaşları ve çiçeklerle eşlik etti. Bu uzun yol boyunca eşi Rahşan Ecevit’in bir an olsun bile Cenaze Arabasının arkasından ayrılmadı.

Sonuç olarak; ilkeli, dürüst, insancıl ve halk adamı, Kıbrıs Fatihi Bülent Ecevit, hiçbir zaman unutulmayacaktır. O’nu sevgi, saygı ve şükranla, özlemle , rahmetle anıyoruz.

Kaynak 1- httpswww.hurriyet.com.tr/gündem/bulebt-ecevit-olum-yıl-donumunde-aniliyor-iste-bulent-ecevitin-hayatina-dair-bilgiler-41366880

Kaynak 2-https://kibrisgaztesi.com/bulent-ecevitin-vefatinin-üzerinden-18-yil geçti/