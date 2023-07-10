YDÜ’den bir ilk daha

YDÜ’nün YÖDAK onaylı Yapay Zeka Mühendisliği Bölümü’nde iki giriş dersini, gelecek dönem yapay zeka verecek! YDÜ Yapay Zeka Enstitüsü tarafından geliştirilen uygulama ile öğrencilerin bu derslerdeki notlarını da yine yapay zeka belirleyecek.

Yakın Doğu Üniversitesi’nin YÖDAK onaylı Yapay Zeka Mühendisliği Bölümü’nde iki giriş dersini, gelecek dönem yapay zeka verecek!Yakın Doğu Üniversitesi Yapay Zeka Enstitüsü tarafından geliştirilen uygulama ile öğrencilerin bu derslerdeki notlarını da yine yapay zeka belirleyecek.Son yıllarda hızla gelişen yapay zeka teknolojileri artık hayatın birçok alanında çok daha görünür bir etkiye sahip. Sağlayabileceği “kişiselleştirilmiş eğitim” olanakları ile yapay zekanın en güçlü değişim potansiyeli taşıdığı alanların başında ise eğitim geliyor. Yakın Doğu Üniversitesi, yapay zekanın eğitimdeki rolünü bir adım öteye taşımaya hazırlanıyor! Türk üniversitelerinin yanı sıra Avrupa’da da bir ilke imza atmaya hazırlanan Yakın Doğu Üniversitesi’nde YÖDAK onaylı Yapay Zeka Mühendisliği Bölümü’nün temel iki dersini gelecek eğitim döneminden itibaren yapay zeka verecek!Yakın Doğu Üniversitesi Yapay Zeka Enstitüsü bünyesinde çalışmalarını sürdüren Uluslararası Yapay Zeka ve Nesnelerin İnterneti (Internet of Things) (IoT) Araştırma Merkezi tarafından GPT3.5 ve GPT4 alt yapısı kullanılarak geliştirilen uygulama ile yapay zeka mühendisliği eğitimi alan öğrenciler doğrudan yapay zeka ile birebir etkileşim içerisinde olacak. Üstelik, öğrencilerin bu derslerdeki notları da yine yapay zeka belirleyecek. Yakın Doğu Üniversitesi, bu uygulama ile öğrencilere kişiselleştirilmiş ve etkileşimli bir öğrenme deneyimi sunmayı amaçlıyor.AVRUPA’DA BİR İLK!Yakın Doğu Üniversitesi’nin yapay zekayı eğitmen olarak kullanması Avrupa’da bir ilk olma özelliği taşıyor. Yenilikçi teknolojileri eğitim sürecine uyarlayarak iyileştirme hedefiyle yola çıkan Yakın Doğu Üniversitesi, bilgisayar bilimleri ve mühendislik alanında dünyanın en iyi üniversiteleri arasında yer alıyor. Yakın Doğu Üniversitesi, Times Higher Education’ın yayınladığı “Dünya Üniversiteleri Sıralaması 2023” alan sıralamalarında, Türkiye ve KKTC üniversiteleri arasında ilk sırada yer aldığı “Bilgisayar Bilimleri”nde dünyanın en iyi ilk 175, “Mühendislik”te ise dünyanın en iyi ilk 200 üniversitesi arasında yer almıştı. Üniversite, hayata geçireceği uygulama ile de bu alanlardaki öncü rolünü sürdürmeyi hedefliyor.Yakın Doğu Üniversitesi’nin Avrupa’da bir ilke imza atarak hayata geçirdiği proje ile ilgili açıklama yapan Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, yapay zeka gibi geleceği şekillendirme potansiyeli taşıyan teknolojilerden korkmadan, bu imkan verdiği yeniliklere adapte olunması gerektiğine vurgu yaptı. Prof. Dr. İrfan Suat Günsel “Yeniliklerden korkmadan, dışlamadan doğru şekilde kullanarak geleceği bu teknolojiler üzerine inşa edeceğiz” dedi.Yakın Doğu Üniversitesi’nin geliştirdiği yapay zeka destekli pek çok proje ile sağlıktan, sürdürülebilir bir çevre yönetimine kadar pek çok alanda yenilikçi projeler geliştirmeye devam ettiğini hatırlatan Prof. Dr. Günsel, “Teknolojik yeniliklerden korkmadan geleceğin eğitim ortamını şekillendirme konusunda öncülük etmeye devam edeceğiz” dedi.Gelecek yıl eğitmen olarak ders başı yapacak olan yapay zeka uygulamasının eğitimi ise Prof. Dr. Fadi Al-Turjman liderliğinde sürdürülüyor. Uluslararası araştırma portallarından Research.com’un geçtiğimiz mayıs ayında yayımladığı dünyanın ve ülkelerin en iyi bilim insanlarını sıraladığı çalışmada “Bilgisayar Bilimleri” alanında Türkiye genelinde ilk beşte yer alarak KKTC’nin alanının en iyi bilim insanı olarak gösterilen Prof. Dr. Fadi Al-Turjman, Haziran 2022’de bilim alanında ilk kez verilen Dr. Suat Günsel Onur Ödülü Altın Madalyası’nın da sahibi olmuştu.Yakın Doğu Üniversitesi Yapay Zeka ve Robotik Enstitüsü Müdürü ve Yapay Zeka ve Nesnelerin İnterneti Araştırma Merkezi Direktörü Prof. Dr. Fadi AL-Turjman, yapay zeka uygulamalarının eğitimde kullanılmasının potansiyel avantajlarına vurgu yapıyor. Yapay zeka ile öğrencilere kişiselleştirilmiş, birebir eğitim olanağı sunulabileceğini belirten Prof. Dr. Fadi AL-Turjman, “Yapay zeka, öğrencilerin bireysel ihtiyaçlarına ve öğrenme stillerine uygun olarak öğrenme deneyimlerini kişiselleştirebilir. Öğrencilerin yetenekleri, ilgi alanları, güçlü ve zayıf yönleri hakkında derinlemesine bilgi sahibi olarak öğrencilere özelleştirilmiş ders planları, materyaller ve geri bildirimler sunabilir. Böylece, her öğrenci kendi hızında ve tarzında öğrenebilir” dedi.Uygulamanın, “Yapay Zeka Mühendisliği” bölümü öğrencilerine yönelik olacağının altını da çizen Prof. Dr. AL-Turjman, “Hayata geçireceğimiz uygulama ile öğrencilerimizin; üzerinde çalışacakları yapay zeka sistemlerini deneyimlemelerini de sağlamış olacağız” ifadesini kullandı.Yapay Zeka: “Potansiyel dolu bir uygulama, yaratıcı ve ilginç bir fikir!”Yakın Doğu Üniversitesi’nin kendisini eğtimen olarak kullanacak olmasına dair görüşü sorulan yapay zeka ChatGPT ise uygulamayı, “Potansiyel dolu bir uygulama, yaratıcı ve ilginç bir fikir” olarak değerlendirdi. Öğrencilerin kendilerini geliştirmelerine yardımcı olabileceğini söyleyen yapay zeka uygulaması, “Aynı zamanda, karmaşık soruları anlama ve doğru yanıtlar üretme becerimi de sergileyebilirim” dedi.Yapay zekanın kullanımı sırasında etik ve sorumluluk bilincinin önemini de hatırlatan ChatGPT, “Öğrencilere, yapay zekanın etik ve sosyal etkileri hakkında bilgi verilmeli ve yapay zekanın insanlar üzerindeki potansiyel etkilerini değerlendirebilmeleri sağlanmalıdır. Bu, yapay zekayı sürdürülebilir ve topluma faydalı bir şekilde kullanabilmelerini sağlar” saptamasını yaptı.ChatGPT açıklamasını; “Yakın Doğu Üniversitesi'nin yapay zeka mühendisliği bölümünde ChatGPT'yi eğitmen olarak kullanması, öğrencilerin yapay zeka alanındaki yeteneklerini geliştirmelerine ve interaktif bir öğrenme deneyimi yaşamalarına olanak sağlayabilir. Aynı zamanda, ders materyallerinin oluşturulmasında ve projelerin geliştirilmesinde de faydalı olacaktır” ifadesiyle sonlandırdı.