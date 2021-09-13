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Özbekistan'dan corona virüse karşı domates aşısı

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Özbekistan'da bilim insanları corona virüse karşı domates aşısı geliştirdiklerini öne sürdü. Yenilebilir bu aşının yan etkilerinin de az olacağı savunuldu. Ancak, domates aşısı uluslararası otoriteler tarafından onaylanmış değil

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Özbekistan'dan corona virüse karşı domates aşısı
Özbekistan'da uzmanlar "yenilebilir corona virüs aşısı" üzerinde çalışıyor. Araştırma,  Özbekistan Genom ve Biyoenformatik Merkezi tarafından yürütülüyor.

"YENİLDİĞİ İÇİN DOMATESİ SEÇTİK"

Domates aşısı,  corona virüsün başak proteininin domatese nakledilmesiyle geliştirildi.

Genomik ve Biyoenformatik Merkezi Müdür Yardımcısı Zabardast Buriyev şu açıklamayı yaptı:

"Ocak ayında Özbekistan'da corona virüsün gen sıralaması yapıldı.  Önce DNA aşısı yaptık. Bitkiler üzerinde çalışırken corona virüs proteininden vektör oluşturduk. Birçok aşı başak proteini temel alınırak üretiliyor. Biz de bunu klonlayarak bitkilere tranfer ettik. üç bitki seçtik: tütün, domates ve pamuk. Yenilebilir olduğu için domatesi seçtik."


Özbekistan'dan corona virüse karşı domates aşısı - 3

SAKLANMASI İÇİN ÖZEL KOŞULLARA İHTİYAÇ DUYULMUYOR

Bununla birlikte, domates aşısı özel saklama koşulları gerektirmiyor. Nakliyesinde de özel koşullara ihtiyaç duyulmuyor.

Özbekistan'dan corona virüse karşı domates aşısı - 4
Diğer taraftan, Özbek bilim insanları yenilebilir aşının daha az yan etkisi olacağı görüşüne sahip. 


Özbekistan'dan corona virüse karşı domates aşısı - 5
Buriyev, "Domates sindirim kanallarından geçiyor. Domates aşısı yendiğinde antijen mideye gidiyor. Ardından bağırsaklar tarafından emiliyor ve antikor oluşmaya başlıyor. Hem Hümoral hem hücresel bağışıklık oluşuyor" diye konuştu.
Özbekistan'dan corona virüse karşı domates aşısı - 6

İNSAN DENEMELERİNE BAŞLAMADI

Şu anda domates aşısının  fareler üzerinde klinik denemeleri sürüyor. Hayvan testleri tamamlandıktan sonra insanlar üzerinde denemelere geçilecek.
Özbekistan'dan corona virüse karşı domates aşısı - 7

Aşıyı geliştiren ekip, ön araştırmalarda aşının başarılı olduğunu söylese de çalışmaları henüz uluslararası sağlık otoritereleri tarafından tanınmış değil.


 
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