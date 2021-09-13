NASA: Mars'ta büyük bir kanıt bulduk

Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA), Mars'ta Perseverance gezgini tarafından toplanan ilk örneklerin Kızıl Gezegen’de suyun bulunduğunu gösterdiğini duyurdu. Uzay Ajansı, bu durumun Mars’ta hayatın varlığına ilişkin büyük bir kanıt sağladığını açıkladı

NASA, Kızıl Gezegen’de yer alan Jezero Krateri'nin bir zamanlar 'potansiyel olarak yaşanabilir bir sürdürülebilir ortam' olduğunu ortaya çıkardığını açıkladı. Söz konusu haber, gezginin bu hafta başlarında 'Montdenier' ve 'Montagnac' adlı iki kaya örneği toplama görevini başarıyla gerçekleştirmesini takip ediyor.

Buna göre alınan örnekler, onların eski lav akıntılarından oluştuğunu gösteren bazaltik bir bileşime sahip.

YERALTI SUYUNUN UZUN SÜREDİR MEVCUT OLDUĞU GÖRÜLDÜ

Çekirdek numuneleri sağlayan ve ekibin ilk örnek toplama girişiminde hedeflediği kayada gördükleri değişiklik seviyesi, yeraltı suyunun uzun süredir mevcut olduğunu gösteriyor.

Perseverance , 6 ve 8 Eylül'de kaya örneklerini topladı ve ekip o zamandan beri onları 385 milyon kilometre öteden analiz ediyor.

NASA Genel Merkezi'nden Mitch Schulte konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu örnekler, Dünya'da gelecekteki laboratuvar analizleri için yüksek değere sahip. Bir gün, bu kayanın minerallerinin temsil ettiği çevresel koşulların sırasını ve zamanlamasını çözebiliriz. Bu, Mars'taki sıvı suyun tarihi ve kararlılığıyla ilgili büyük soruyu yanıtlamaya yardımcı olacak” dedi.

Bununla birlikte araştırmacılar kaya örneklerinde, yeraltı suyu buharlaştığında oluşmuş olabilecek tuzlar olduğunu belirledi.

NASA, "Bu ilk iki kaya çekirdeğindeki tuz mineralleri, antik Mars suyunun küçük kabarcıklarını da hapsetmiş olabilir. Bu mineraller, Mars'ın eski iklimi ve yaşanabilirliği hakkında ipuçları sunan mikroskobik zaman kapsülleri olarak hizmet edebilir. Tuz mineralleri antik yaşamın izlerini koruma yetenekleriyle Dünya'da iyi bilinmektedir” açıklamasını yaptı.

"MİKROSKOBİK YAŞAM İÇİN YETERLİ SÜREDE SU VARDI"

Diğer taraftan bilim insanları, yeraltı suyunun bir zamanlar Jezero'nun içinde akan sudan kaynaklandığını veya göl kuruduktan çok sonra kayaların arasından geçmiş olabileceğini varsaydıklarını duyurdu.

Ancak kayaları değiştiren suyun on binlerce mi yoksa milyonlarca yıldır mı var olduğu belirsiz. NASA, suyun geçmişte bölgeyi mikroskobik yaşama daha elverişli hale getirecek kadar uzun süre orada olduğunun kesin olduğunu belirtti.

ÖRNEKLER NASIL İNCELENECEK?

Öte yandan, Perseverance, Mars'ta geçirdiği süre boyunca dolduracağı 43 titanyum numune tüpünü taşıyor. Örnekler, gelecekte NASA ve Avrupa Uzay Ajansı'nın (ESA) toplaması için Kızıl Gezegen'de bırakılacak.

Şu anda NASA ve ESA, 2026'da Dünya'dan ayrılacak ve 2028'de Mars'a ulaşacak iki uzay görevi daha başlatmayı planlıyor. İlki, Perseverance'a gidecek, doldurulmuş örnek tüplerini alacak ve onları bir 'Mars çıkış aracına' yerleştirecek. Bu roket, Mars yüzeyinden fırlatılan ilk nesne olma sürecinde patlayacak ve kabı Mars yörüngesine yerleştirecek, yani esasen uzayda yüzecek.



Zorlu operasyona dahil olan üçüncü ve son uzay aracı ise numune kabının yanında manevra yapacak, onu alacak ve Dünya'ya geri uçuracak. Dünya atmosferine başarılı bir şekilde yeniden girmesini sağlarsa, 2031'de Utah'taki bir askeri eğitim sahasında yere düşecek ve bu da Mars örneklerinin 10 yıl daha çalışılamayacağı anlamına geliyor.