NASA'dan enerji dengesizliği uyarısı

Küresel ısınma nedeniyle Dünya, iki kat daha fazla radyasyon ve ısıyı hapsediyor

Dünya, küresel ısınma ve insan faaliyetleri nedeniyle her geçen gün felakete sürüklenmeye devam ediyor. NASA ve Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi'nden (NOAA) bilim insanları, son 15 yılda dünyadaki enerji dengesizliğinin yaklaşık iki kat arttığını açıkladı. Buna göre, dünya endişe verici düzeylerdeki miktarda ısıyı ve radyasyonu yüzeyinde hapsediyor.

Amerikan Uzay ve Havacılık İdaresi (NASA) ve Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi'nden (NOAA) bilim insanları, yeni bir çalışmada Dünya'nın "enerji dengesizliğinin 2005'ten 2019'a yaklaşık iki katına çıktığını" bildirdi. Artış "endişe verici" olarak nitelendirildi.

DÜNYA, UZAYA GÖNDEREBİLDİĞİNDEN DAHA FAZLA ISIYI VE RADYASYONU HAPSEDİYOR

"Enerji dengesizliği", Güneş'in "ışıma enerjisinin" ne kadarının Dünya'nın atmosferi ve yüzeyi tarafından emildiği ile "termal kızılötesi radyasyonun" uzaya geri döndüğü miktarın arasındaki farkı ifade ediyor.

NASA’dan yapılan açıklamada, "Pozitif bir enerji dengesizliği, Dünya’nın enerji kazandığı ve bu durumun gezegenin ısınmasına neden olduğu anlamına gelir" denildi.

Bununla birlikte araştırmacılar, Dünya'nın sistemine ne kadar enerjinin girip çıktığını belirlemek için, uydu sensörlerinden ve okyanus yüzeyinden gelen verileri inceledi. Ardından, verileri karşılaştırarak bir enerji dengesizliği olduğunu ortaya koydular.

ENERJİ DENGESİZLİĞİNDEN KAYNAKLANAN FAZLA ENERJİ OKYANUSLARDA DEPOLANIYOR

Araştırmacılar, tüm dünyaya yayılan bu veri sistemlerinin "dünya okyanuslarının ısınma hızının doğru bir tahminini" sağladığını ifade etti. Çünkü enerji dengesizliğinden kaynaklanan fazla enerjinin yaklaşık yüzde 90'ı okyanuslarda toplanıyor.

"BULGULARIMIZ SON DERECE ENDİŞE VERİCİ"

Çalışmanın başyazarı ve NASA araştırmacısı Norman Loeb, “Dünya'nın enerji dengesizliğindeki değişimlere bakmanın birbirinden bağımsız iki yolu birbirlerini iyi bir şekilde tamamlıyor. Her iyi yolda küresel ısınmanın boyutlarını açık bir şekilde ortaya koyuyor. Bulgularımız oldukça endişe verici” ifadelerini kullandı.

Diğer taraftan, insan faaliyetlerinden kaynaklanan sera gazı emisyonlarındaki artışlar, ısıyı Dünya atmosferinde tutarak uzaya taşınacak olan radyasyonu hapsediyor. Ardından meydana gelen ısınma, buzulların erimesi gibi büyük çevre olaylarına neden oluyor. NASA, ayrıca su buharındaki artışın ve bulutlardaki değişikliklerin bu ısınmayı daha da kötüleştirebileceğini söyledi.

KÜRESEL İKLİMDE DAHA FAZLA VE HIZLI DEĞİŞİMLER GÖRÜLECEK

Araştırmacılar ayrıca, Pasifik okyanusunda "doğal olarak meydana gelen" bir soğuk fazdan sıcak bir faza geçişin, bu enerji dengesizliğini artırmada önemli bir rolü olduğunu açıkladı. Loeb, "Dünyadaki enerji dengesizliği, muhtemelen insan faaliyetlerinin zorlaması ve iç değişkenlerin bir karışımından meydana geldi. Bu süre zarfında ikisi de ısınmaya neden oluyor, Enerji dengesizliğindeki artışın büyüklüğü emsalsiz” açıklamasını yaptı.

Çalışma, genel olarak ısı alım hızı yavaşlamadıkça, iklimde daha büyük ve daha hızlı değişimlerin görüleceği sonucuna vardı.