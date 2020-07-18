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Kıbrıslı Türk profesör ve ekibinin büyük başarısı

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Türk bilim insanları, kanser hastalarının kanında, hastalığa karşı savaşma potansiyeli bulunan yeni bir hücre grubu keşfetti.Kanser tedavisinde çığır açacak bir çalışmaya imza atan Kıbrıslı Türk Prof. Dr. Esendağlı, yaptığı açıklamada, bağışıklık (immün) sisteminin kanser hücrelerini yok edebildiğini, özelikle hastalığın ileri evrelerinde kanserle savaşma yeteneğini zayıflattığını, bazı bağışıklık hücrelerinin de karakter değiştirerek kanserin gelişmesine ve yayılmasına destek olmaya başladığını söyledi.

Kıbrıslı Türk profesör ve ekibinin büyük başarısı
18 Temmuz 2020 Cumartesi 15:03

Ülkemizin başarılı bilim insanalarından olan Gazimağusa Türk Marif Koleji mezunu Hacettepe Üniversitesi'nde görevli Prof. Dr. Güneş Esendağlı ve ekibi kanser tedavisinde çığır açacak bir keşife imza attı.

Hacettepe Üniversitesinden Prof. Dr. Güneş Esendağlı ve ekibi tarafından bağışıklık sistemi hücreleri üzerinde yapılan çalışmada,  hastalarının kanında, kansere karşı savaşma kabiliyetini yitirmemiş yeni hücre belirlendi. Kanser tedavisine ışık tutacak çalışma, dünya bilim çevrelerinde de geniş yankı uyandırarak, uluslararası tıp dergilerine kapak olarak seçildi.

Kanser tedavisinde çığır açacak bir çalışmaya imza atan Prof. Dr. Esendağlı, yaptığı açıklamada, bağışıklık (immün) sisteminin kanser hücrelerini yok edebildiğini, özelikle hastalığın ileri evrelerinde kanserle savaşma yeteneğini zayıflattığını, bazı bağışıklık hücrelerinin de karakter değiştirerek kanserin gelişmesine ve yayılmasına destek olmaya başladığını söyledi.

Prof. Dr. Esendağlı,  hastalarında bağışıklık sistemini güçlendirmek ve kansere karşı yanıtlarını yeniden canlandırmak amacıyla yeni tedavilerin geliştirildiğini belirterek, kanser hastalarının bağışıklık hücrelerindeki değişiklikleri anlamanın ve keşfetmenin büyük önem taşıdığını vurguladı.

Yapılan çalışmayla, bağışıklık hücrelerinden bazı alt tiplerin kansere karşı savaşmaya devam edebileceğine dikkati çeken Esendağlı, bahsedilen hücrenin, kanser hastalarının kan dolaşımında olan bir hücre olduğunu söyledi.

"KOLON VE MEME KANSERİ HASTALARI ÜZERİNDE ÇALIŞILDI"

Esendağlı, bağışıklık hücrelerini farklı alt gruplara ayırdıklarını ifade ederek, şu bilgileri aktardı:

"Kan dolaşımında 'monosit' adı verilen, insan vücudundaki yabancı veya artık maddeleri ortadan kaldıran, ortamdaki inflamasyon (yangı) sinyallerini yaratan ve mikroplara özel molekülleri bağışıklık sistemine sunma kapasitesine sahip bir hücre tipi mevcut. Bu monosit hücrelerinin üzerinde bazı molekülleri belirleyip bunların aslında bazı alt tiplerinde farklı olduğunu gördük. Çok geniş bir hasta grubunda çalıştık. Kalın bağırsak ve meme kanserinde bu gruba odaklanmışken bunların varlığını, artışını orada göstermişken daha sonra akciğer, pankreas gibi kanserlerde bunun varlığını doğruladık."

 

Esas çalışmanın kolon ve meme kanseri üzerinde gerçekleştirildiğini anlatan Esendağlı, "Yaptığımız işlemler ile bu hücrelerin farklı olduğunu, farklı moleküller taşıdığını belirledik. Monosit dediğimiz bağışıklık hücre grubuna ait bu yeni alt tipteki hücreleri, çeşitli tekniklerle topladık. Saflaştırdık, sağlıklı kişilerde göz ardı edilebilecek kadar az olduğunu gördük.  hastalarında arttığını gördük." dedi.

 

Topladıkları  hastaları hücrelerini, farklı tekniklerle karakterize ettiklerini ifade eden Esendağlı, bu hücrelerin içerisinde 20 binden fazla gen ifadesinin, nasıl değiştiğini gördüklerini söyledi. Esendağlı, "Belirlediğimiz bu hücre grubu dışındaki diğer hücrelere göre nasıl farklı davrandıklarını, kanserle savaşta immün sistemi destekleyip desteklemediklerini tüp içerisinde gösterdik." diye konuştu.

Prof. Dr. Esendağlı ve ekibi tarafından yapılan çalışmada, kanser hastalarında özel bir monosit grubu olduğuna dair bulunan kanıtlar, kanser alanında uluslararası kabul gören Kanser İmmünolojisi, İmmünoterapi Dergisinin de kapağında yer aldı.

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