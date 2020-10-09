Çin'de geliştirilen koronavirüs aşısı Türkiye'de ilk gönüllüye yapıldı

Çin'de koronavirüse karşı geliştirilen aşı çalışmalarına katılan Acıbadem Üniversitesi Atakent Hastanesi, 3. aşamaya geçtiği çalışmalar kapsamında ilk aşıyı, gönüllü olan Acil Tıp Uzmanı Dr. Cem Gün'e uyguladı.

Hastanenin Acil Tıp Uzmanı Dr. Cem Gün, Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. İftahar Köksal'ın yürüttüğü klinik çalışmaya başvuran ilk aşı gönüllüsü olmuştu.

Prof. Dr. Köksal'ın muayenehanesinde yapılan aşıdan sonra basın mensuplarına konuşan Dr. Cem Gün, yaklaşık 6 aydır Covid-19 ile mücadelede bilfiil çalıştığını ve aşı çalışmalarının bir an önce başlamasını beklediğini söyledi.

En etkin koruma yönteminin aşı olduğunu bildiğini ifade eden Dr. Gün, şöyle konuştu:

"İftahar Hocamla sürekli iletişim halindeydim. Faz 1 ve Faz 2 çalışmalarında gönüllülere yapılan aşı sonrası anlamlı bir komplikasyon olmadığını öğrendim. Faz 3 çalışmasına ilk gönüllü olarak girdim. Bu benim için bir fırsat, hocama teşekkür ediyorum. Umarım aşı grubundayımdır ve 2 hafta sonra antikor oluştururum, hastalarıma daha rahat bakabilirim veya hasta olmam ve çevremdekilere hastalık bulaştırmam. Çok mutluyum, heyecanlıyım, herhangi bir komplikasyon olacak mı diye kafamda soru işareti yok. Deneylerde ve gönüllülerde hiçbir sıkıntı yaşanmamış."