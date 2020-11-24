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5 gün kaldı: Dev gök taşı Dünya’ya yaklaşıyor

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NASA 822 metre büyüklüğünde potansiyel tehlike oluşturabilecek bir gök taşının, 29 Kasım'da Dünya'ya yakın geçeceğini açıkladı. Gök taşında bulunan minerallerin değeri 137 milyon TL olarak tahmin ediliyor.

5 gün kaldı: Dev gök taşı Dünya’ya yaklaşıyor

Amerikan Uzay ve Havacılık Ajansı (NASA), California’daki dünya yakınındaki cisimleri otomatik olarak takibe alan sistemi tarafından izlenen 822 metre boyunda potansiyel tehlike oluşturabilecek bir gök taşının 29 Kasım’da Dünya’ya yakın geçeceğini açıkladı.

NASA yetkilileri, gök taşının büyüklüğünün bir gökdelene eşit olduğu ifade ederken, Dünya’ya Yakın Obje (NEO) olarak sınıflandırdı. Gök taşında bulunan nikel, demir ve kobalttan oluşan minerallerin değerinin 17.4 milyon dolar (137 milyon TL) olduğu düşünülüyor.

50 BİNDE BİR İHTİMAL

Öte yandan uzmanlara göre bu tür objelerin Dünya’ya her yüzyılda bir çarpma ihtimali 50 binde bir. Rusya’nın Sibirya bölgesinde Tunguska’ya 1908 yılında düşen gök taşı 40 metre genişliğindeydi ve bir şehri yok edebilecek güçte enerji ortaya çıkarmıştı. (DHA)

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