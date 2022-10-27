Potada Erkekler U15 ve U20’de maçlar sürüyor

KKTC Basketbol Federasyonu tarafından organize edilen Erkekler U20 ve Erkekler U15 Ligi’nde maçlara devam ediliyor.

Önceki akşam tek maç oynanan Erkekler U20 Ligi’nde ikinci hafta tamamlanırken, Erkekler U15 Ligi’nde Kırmızı ve Beyaz gruplarda ilk hafta ertelenen bir maç haricinde oynandı.

U20’DE MGA DEPLASMANDA KAZANDI

Erkekler U20 Ligi’nin ikinci haftasının kapanış maçında Soyerspor ile Mağusa Gelişim Akademisi (MGA) Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda karşılaştı. Mücadelede rakibine oranla üstün bir performans ortaya koyan MGA, karşılaşmadan 81-42 galip ayrıldı.

Mağusa ekibinde Utku Yüney 21, İsmet Burak da 20 sayı ile maçı tamamladı. Ersoy Kırşan 7 ribaunt toplarken, Ulaş Hüseyin Ömer 4 asistle oynadı. Soyerspor’un en etkili ismi rakip potaya 12 sayı bırakan Sezer Toluk oldu.



