Atlar bu kez de Girne’de engelleri aştı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Binicilik Federasyonu tarafından organize edilen 2022 sezonunun ikinci ayak engel atlama müsabakası Girne’de Tunaç Atlı Spor Kulübü’nde 25-26 Haziran 2022 tarihlerinde gerçekleştirildi.

Toplamda altı kategorinin yer aldığı Engel Atlama Müsabakası Cumartesi günü 12 yaş altı cross-pole 70 cm, 70 cm acemi ve 90 cm kategorisi olarak yapıldı. Müsabakanın ikinci günü olan Pazar günü ise 80 cm acemi, 100 cm barajlı ve 120 cm kategorisi olarak yapıldı.

Binicilik Federasyonu’nun müsabakalarına Kuzey Kıbrıs genelindeki binicilik kulüpleri ve ferdi sporcular katıldı. Hafta sonu adeta bir karnaval havasında yapılan yarışlar çok sayıda sporcu katılımıyla gerçekleşti.

