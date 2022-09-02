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Parkede U17 Kızlar Ligi heyecanı başlıyor

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Parkede U17 Kızlar Ligi heyecanı başlıyor
Basketbol U17 Kızlar Ligi 6 Eylül Salı günü başlıyor.
Koopspor, Leventspor, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi, Akdeniz Spor Birliği, Alsancak ve CeasarProjects Larnaka Gençler Birliği takımlarının yer alacağı lig öncesinde takımlar son hazırlıklarını yapıyor.
U17 Kızlar Ligi’nin başkent ekiplerinden Koopspor da dün Atatürk Spor Salonu’ndaydı. Faika Hakverdi ve Sanem Yalkut yönetiminde çalışan Koop ligdeki ilk maçını Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi ile oynayacak
 
 
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