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Erülkü çifti anı maçıyla anılacak

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Erülkü çifti anı maçıyla anılacak
Cihangir Gençlik Spor Kulübü’nün her yıl organize ettiği Oktay – Ülgen Erülkü Anı Maçı yarın oynanacak.
Süper Lig’in iki ekibi Cihangir ile Göçmenköy’ün karşı karşıya geleceği maç Cihangir Stadı’nda saat 17.30’da başlayacak.
Konu ile ilgili olarak Cihangir tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: Kulübümüzün ana sponsorlarındanErülkü Süpermarket ailesinin kıymetli büyükleri merhum Oktay ve Ülgen Erülkü çifti anısına düzenlenen Oktay-Ülgen Erülkü Anı Maçına tüm taraftarlarımız ve sevenlerini bekliyoruz.
 
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