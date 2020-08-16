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Mevlit yönetimi, hakemlerle buluştu

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Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu, hakemlerle bir araya gelerek fikir alışverişinde bulunurken, başkan Orhun Mevlit, yönetimin vizyonunu ve fikirlerini hakemlerle paylaştı

Mevlit yönetimi, hakemlerle buluştu
Orhun Mevlit başkanlığındaki Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu, göreve gelmelerinin ardından çalışmalarını sürdürüyor.
Yönetim Kurulu, ülke basketbolunun önemli paydaşlarından olan basketbol hakemleri ile bir araya gelerek bir toplantı gerçekleştirdi. Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği Konferans Salonu’nda hakemlerle ilk ‘temas’ niteliği taşıyan toplantıda Orhun Mevlit, yeni yönetimin vizyonunu ve fikirlerini paylaştı.
Yönetim ayrıca hakemlerin görüşlerini ve yaşadıkları problemleri dinleyerek, fikir alışverişinde bulundu.
 
 
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