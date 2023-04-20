Koopspor ve Savoy Marmara galip

KKTC Basketbol Federasyonu tarafından organize edilen Prolig’in 6’ıncı haftasında dün akşam iki önemli karşılaşma oynanadı. Lefkoşa’da Koopspor ile Caesar G.Birliği, Girne’de ise GAÜ-Savoy Marmara karşı karşıya gelirken, maçların kazananları Lefkoşa ekipleri oldu.Koopspor 5’te 5 yaptı: 72-58Ligde kayıpsız lider durumda bulunan Koopspor, 2 galibiyeti bulunan Caesar G.Birliği’ni Lefkoşa Necati Taşkın Spor Salonu’nda ağırladı.Maça hızlı başlayan Başkent ekibi, ilk periyodu 13 sayı farkla önde tamamladı. İyi oyununun ikinci çeyreğe taşıyan Koopspor devreyi 23 sayı farkla, 46-23 önde bitirdi.İkinci yarıda tempoyu düşüren Koopspor, yakaladığı farkın kapanmasına izin vermeyecek bir oyun ortaya koydu. Dengeli geçen üçüncü periyodun ardından son çeyrekte İskele ekibi farkı azaltsa da mücadele 72-58 Koopspor üstünlüğünde tamamlandı.Lefkoşa ekibinde 4 oyuncu çift haneli sayılara ulaşırken, Tyrell Corbin 19, Kerem İnancı 16, Alpay Şerbeçioğlu 14 ve A.Erdem Tiryakioğlu 10 sayı üretti. G.Birliği’nin en skorer isimleri 15 sayı atan James Baker ve 12 sayı üreten Batuhan Tüzmen oldu.Marmara, Girne’den galibiyetle döndü: 53-48Gecenin bir diğer önemli maçında Girne Amerikan Üniversitesi ile Savoy Marmara, Girne Ertuğrul Apakan Spor Salonu’nda kozlarını paylaştı.Üstünlüğün 5 kez değiştiği ve 6 kez eşitlik oluşan maçın ilk 3 periyodunda skor üstünlüğü Savoy Marmara’da oldu. İlk periyodu 18-15, devreyi de 29-25 önde tamamlayan Lefkoşa ekibine karşı üçüncü çeyrekte işleri lehine döndüren GAÜ, son periyoda 43-41 önde girdi. Bitime 5 dakika kala 48-46 yenik durumda olan Savoy Marmara, bitime kadar rakibine sayı şansı vermedi ve maçı 53-48 kazanarak önemli bir galibiyete imza attı.Lefkoşa ekibinde ilk maçına çıkan Kağan Öder 16 sayı ile maçın en skorer oyuncusu olurken ona 13 sayı ile Mustafa Rıfkı ve 11 sayı ile Fırat Ceylan eşlik etti. GAÜ’de Hamit Çeliktaşlılar 13, Emir Can Mercan 11 sayı ile maçı tamamladı.PROLIG 7.Hafta programı:25 Nisan Salı 19.30 Caesar G.Birliği-ALÜ İskele Spor Salonu26 Nisan Çarşamba 19.30 Koopspor-GAÜ Necati Taşkın S.S.PROLIG Puan Durumu:TAKIM O G M1-Koopspor 5 5 -2-Savoy Marmara 5 3 23-Caesar G.Birliği 5 2 34-GAÜ 5 2 35-ALÜ 4 - 4