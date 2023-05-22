Final serisinde ilk maç Koopspor'un

KKTC Basketbol Federasyonu tarafından organize edilen Prolig’de final serisi bu akşam başladı. Yarı finalde Savoy Marmara’yı geçen Koopspor ile Caesar G.Birliği’ni eleyen GAÜ’nün yer aldığı serinin ilk maçı Koopspor ev sahipliğinde YDÜ RA-25 Spor Salonu’nda oynandı.



Lefkoşa ekibi maçı ikinci yarıda kopardı

Mücadelenin ilk periyodu karşılıklı basketlerle geçilirken, maç başında yakaladığı skor üstünlüğünü periyot sonuna kadar kaybetmeyen Girne ekibi, ilk periyodu 22-21 önde tamamladı. İkinci periyot ortalarında GAÜ farkı 9 sayıya kadar çıkarsa da toparlanan Koopspor farkı eritti ve soyunma odasına 42-40 önde girdi.

Üçüncü periyotta farkı açmaya başlayan Lefkoşa ekibi, çift haneleri rakamlarda bir farkı yakaladı ve bunu periyot sonuna kadar taşıdı. Son periyoda 10 sayı üstün giren Koopspor, iyi oyununu devam ettirdi ve her periyotta 21’er sayı attığı maçı 84-68 kazanarak seriye 1-0 önde başladı.



Corbin’den 30 sayılık etkileyici performans

Lefkoşa ekibinde Tyrell Corbin 30 sayı ile takımının skor yükünü çeken isim olurken, Kercem İnancı 15, Fuat Farisoğlu 14, Temur Rustamov ise 13 sayı ile maçı tamamladı.

Cezalı Praise Okafor’dan yoksun çıktığı maçta Girne ekibinin en skorerleri 15’er sayı ile oynayan Emir Can Mercan ve Hamit Çeliktaşlılar olurken, Alperen Güner de rakip potaya 14 sayı bıraktı.